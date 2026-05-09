Χανταϊός: Απομόνωση και κοινωνικό στίγμα για τους επιβάτες του «MV Hondius» – Το «μολυσμένο πλοίο» που ξυπνά μνήμες από το 2020

Ενώ το «MV Hondius» προσεγγίζει τις ακτές της Τενερίφης, το κλίμα στο εσωτερικό του δεν διαμορφώνεται μόνο από την ανησυχία για το ξέσπαμα του χανταϊού εντός του κρουαζιερόπλιου, αλλά και από έναν ψυχολογικό φόβο: την υποδοχή που επιφυλάσσει στους επιβάτες η στεριά, καθώς αρκετοί τους θεωρούν «βιολογικές βόμβες».

Για τους περισσότερους ταξιδιώτες, από τη στιγμή που -σύμφωνα με τον ΠΟΥ- «δεν υπάρχουν συμπτωματικοί επιβάτες στο πλοίο», η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι πλέον ο ιός, αλλά το κοινωνικό στίγμα που τροφοδοτείται από την παραπληροφόρηση και τις οδυνηρές μνήμες του 2020, με την πανδημία του Covid-19.

«Θέλουν να μας βυθίσουν»

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Associated Press μέσα από το πλοίο, ένας Ισπανός επιβάτης περιγράφει την ωμή πραγματικότητα που αντικρίζει στην οθόνη του κινητού του.

Το διαδίκτυο, αντί για πηγή πληροφοριών, έχει μετατραπεί σε ένα ψηφιακό λαϊκό δικαστήριο.

«Μπαίνεις στα social media και βλέπεις ότι θέλουν να ανατινάξουν το πλοίο. Θέλουν να το βυθίσουν», λέει χαρακτηριστικά, επιλέγοντας την ανωνυμία από τον φόβο μήπως στοχοποιηθεί ως φορέας που πρέπει να αποφεύγεται.

«Έχουμε δει ειδήσεις που λένε ότι κανείς δεν θέλει αυτό το πλοίο. Ότι είναι ένα πλοίο γεμάτο μολυσμένους, γεμάτο εκατομμυριούχους και αρουραίους. Η κοινωνία είναι μολυσμένη με πολύ θόρυβο και πολλά ψέματα», προσθέτει.

Στο ίδιο μήκος κύματος, μια συνεπιβάτιδά του προσπαθεί να υπενθυμίσει την ανθρώπινη διάσταση πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων. «Βλέπεις τι συμβαίνει έξω και συνειδητοποιείς ότι κατευθύνεσαι στο μάτι ενός κυκλώνα», αναφέρει.

«Πολλοί ξεχνούν ότι εδώ μέσα υπάρχουν περισσότεροι από 140 επιβάτες. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν 140 ανθρώπινα όντα».

Το «MV Hondius» στην Τενερίφη

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει το πρωί της Κυριακής στην Τενερίφη, στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής.

Η επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας, Βιρχίνια Μπαρκόνες, δήλωσε ότι οι επιβάτες θα μεταφερθούν σε μια «εντελώς απομονωμένη, αποκλεισμένη περιοχή».

Προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες, η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Μαδρίτης διευκρίνισε ότι το πλοίο δεν θα ελλιμενιστεί απευθείας στην Τενερίφη. Αντίθετα, θα αγκυροβολήσει στα ανοιχτά και οι επιβάτες θα μεταφερθούν με πλοιάρια στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίγια, στα νοτιοανατολικά του νησιού, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Η Μπαρκόνες, ως επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, επέμεινε ότι οι κάτοικοι «θα είναι απόλυτα και πλήρως προστατευμένοι».

Ωστόσο, το κλίμα στην Τενερίφη είναι εκρηκτικό, καθώς πολλοί φοβούνται μια επανάληψη της πανδημίας της Covid-19, δηλώνοντας πως δεν έχουν «κανέναν τρόπο να σταματήσουν» τον χανταϊό εάν αυτός εξαπλωθεί στο νησί.

Οργή και διαμαρτυρίες για την άφιξή του

Λιμενεργάτες συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή έξω από το κοινοβούλιο των Καναρίων Νήσων στη Σάντα Κρουζ, εκφράζοντας φόβους για την υγεία τους και απειλώντας ακόμη και με αποκλεισμό του πλοίου.

Η Χοάνα Μπατίστα, μέλος του σωματείου λιμενεργατών, δήλωσε: «Είμαστε δυσαρεστημένοι με την ιδέα να μας επιτραπεί να εργαστούμε σε ένα λιμάνι χωρίς ειδικά μέτρα ασφαλείας ή ενημέρωση, ενώ πλησιάζει ένα μολυσμένο πλοίο».

Η εκπρόσωπος του σωματείου Λιμενεργατών της Τενερίφης, Έλενα Ρουίθ, προειδοποίησε με δυναμικές κινητοποιήσεις. «Είμαστε προετοιμασμένοι να αποκλείσουμε το λιμάνι εάν δεν λάβουμε απαντήσεις στις ανησυχίες μας», δήλωσε.

Η απόφαση της Μαδρίτης να δεχθεί το πλοίο παρά την αντίθεση του προέδρου των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, έχει πυροδοτήσει πολιτική θύελλα. Ο ίδιος άλλωστε δήλωσε στην El País πως δεν θα εφησυχάσει μέχρι το πλοίο να αποχωρήσει και οι επιβάτες να βρεθούν στις τοποθεσίες καραντίνας τους.

Το ακροδεξιό κόμμα Vox επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το ζήτημα, συγκρίνοντας την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου με εκείνη των παράτυπων μεταναστών.

Η Μαρία ντε λα Λουθ Σεδένιο, παρακολουθώντας τις διαμαρτυρίες, εξέφρασε την οργή της. «Αυτή είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι σε σχέση με όλα όσα πρέπει να υπομείνουν οι άνθρωποι των Καναρίων Νήσων», δήλωσε, αναφερόμενη στην πίεση που δέχεται η περιοχή από τις μεταναστευτικές ροές.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει μάχη για να αποτινάξει τη σκιά της πανδημίας Covid-19 από το ξέσπασμα του χανταϊού, τονίζοντας ότι δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Συγκεκριμένα, για ακόμα μία φορά, ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε μήνυμά του τόνισε: «Πρέπει να με ακούσετε καθαρά: αυτό δεν είναι ένας άλλος Covid. Ο τρέχων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τον χανταϊό παραμένει χαμηλός».

A la gente de Tenerife, Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy… pic.twitter.com/ouRuVDawks — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026



Ωστόσο, η ομάδα «Iustitia Europa», που έγινε γνωστή την περίοδο της πανδημίας αμφισβητώντας τους περιορισμούς και τα μέτρα προστασίας, ζήτησε την απαγόρευση προσέγγισης του πλοίου.

«Τα Κανάρια Νησιά δεν μπορούν να γίνουν το υγειονομικό εργαστήριο της Ευρώπης… Απαιτούμε διαφάνεια, υπευθυνότητα και προστασία για τους Ισπανούς, για να αποφευχθεί η επανάληψη των λαθών του παρελθόντος», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

🚨 #URGENTE PRESENTAMOS RECURSO PARA PARALIZAR EL DESEMBARCO DEL BARCO CON HANTAVIRUS ⚖️ Hemos interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para frenar la llegada del buque MV Hondius a las costas españolas. ✖️Canarias no puede convertirse en el… pic.twitter.com/xQFH49lWzA — IUSTITIA EUROPA (@IustitiaEuropa) May 7, 2026

Νοσοκομείο Arrowe Park

Την Κυριακή 10 Μαΐου, περίπου 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου αναμένεται να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Arrowe Park στο Λίβερπουλ.

Το βρετανικό δημόσιο σύστημα υγείας (NHS), σε επιστολή προς το προσωπικό, διευκρίνισε: «Θα υποδεχθούμε τα πρόσωπα αυτά την Κυριακή 10 Μαΐου. Κατά την άφιξή τους θα γίνει ανίχνευση συμπτωμάτων και δεν θα γίνει δεκτό κανένα πρόσωπο που παρουσιάζει συμπτώματα».

Σκοπός είναι «να τους παρασχεθεί ένα ασφαλές μέρος για την περίοδο απομόνωσής τους», ενώ αν κάποιος νοσήσει «θα μεταφερθεί γρήγορα σε ένα άλλο ίδρυμα».

Πρόκειται για έναν τόπο με βαρύ συμβολισμό, καθώς εκεί είχαν απομονωθεί οι πρώτοι επαναπατρισθέντες από την Ουχάν της Κίνας, το 2020.

«Μου έριχναν το φταίξιμο για τον Covid»

Ο Ματ Ρο, που έζησε την πρώτη καραντίνα στο Arrowe Park πριν έξι χρόνια μετά την απομάκρυνσή του από την Κίνα, είχε περιγράψει στο BBC το ανεξίτηλο σημάδι που αφήνει μια τέτοια εμπειρία.

«Όποτε λέω σε κάποιον ότι ήμασταν οι πρώτοι που επαναπατρίστηκαν από την Ουχάν, φυσικά το πρώτο αστείο είναι: “Α, οπότε εσύ το έφερες εδώ“», είχε πει στο BBC.

«Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που με κατηγορούν ότι εισήγαγα τον ιό στη Βρετανία», είχε εξομολογηθεί.

Ο Ρο σημείωσε πως τότε η κατάσταση ήταν «εντελώς νέα για όλους», συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του νοσοκομείου.

Η επόμενη μέρα

Παρά τον θόρυβο στο διαδίκτυο, τις διαμαρτυρίες των εργατών στο λιμάνι της Τενερίφης και το κλίμα «κυνηγιού μαγισσών», οι επιβάτες του «MV Hondius» προσπαθούν να κρατηθούν από το πάθος που τους οδήγησε σε αυτό το ταξίδι.

«Για μένα προσωπικά, το ταξίδι είναι ένα μέσο για να ζήσω αυτό που με παθιάζει — την παρατήρηση της φύσης», λέει η Ισπανίδα επιβάτιδα που μίλησε στο AP.

«Φυσικά και θα ξαναπήγαινα σε κρουαζιέρα».

Η αποβίβαση που ξεκινά την Κυριακή δεν θα είναι απλώς το τέλος μιας θαλασσοταραχής, αλλά η αρχή μιας νέας περιόδου απομόνωσης, όπου η ιατρική παρακολούθηση 42 ημερών που επέβαλε ο ΠΟΥ θα είναι το εύκολο κομμάτι – το δύσκολο θα είναι η επιστροφή στην κοινωνική ζωή.

Ενδεχομένως, αν και χαρακτηρίζονται «επαφές υψηλού κινδύνου», το πιο επώδυνο «σύμπτωμα» δεν θα είναι κάποιος πυρετός, αλλά το βλέμμα της καχυποψίας.