Τενερίφη: Ντόπιοι διαμαρτύρονται για την άφιξη του «MV Hondius» και απειλούν με μπλόκα – Στην Ισπανία ο επικεφαλής του ΠΟΥ

Οι ισπανικές αρχές προετοιμάζονται πυρετωδώς για την υποδοχή περισσότερων από 140 επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», το οποίο κατευθύνεται προς τα Κανάρια Νησιά έχοντας πληγεί από τον θανατηφόρο χανταϊό.

Οι υγειονομικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσουν προσεκτικές εκκενώσεις κάτω από αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το σχέδιο της «απόλυτης απομόνωσης»

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει την Κυριακή στην Τενερίφη, στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής.

Η επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας, Βιρχίνια Μπαρκόνες, δήλωσε ότι οι επιβάτες θα μεταφερθούν σε μια «εντελώς απομονωμένη, αποκλεισμένη περιοχή».

Προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες, η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Μαδρίτης διευκρίνισε ότι το πλοίο δεν θα ελλιμενιστεί απευθείας στην Τενερίφη.

Αντίθετα, θα αγκυροβολήσει στα ανοιχτά και οι επιβάτες θα μεταφερθούν με πλοιάρια στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίγια, στα νοτιοανατολικά του νησιού, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Από εκεί θα επαναπατριστούν άμεσα, ενώ οι 14 Ισπανοί επιβαίνοντες θα μεταφερθούν στη Μαδρίτη για καραντίνα.

Η Μπαρκόνες, ως επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, επέμεινε ότι οι κάτοικοι «θα είναι απόλυτα και πλήρως προστατευμένοι».

Οργή και απειλές για μπλόκα από τους λιμενεργάτες

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η άφιξη του πλοίου έχει προκαλέσει ένα μείγμα αβεβαιότητας και οργής. Έτσι, το κλίμα στην Τενερίφη είναι εκρηκτικό, καθώς πολλοί φοβούνται μια επανάληψη της πανδημίας της Covid-19, δηλώνοντας πως δεν έχουν «κανέναν τρόπο να σταματήσουν» τον χανταϊό εάν αυτός εξαπλωθεί στο νησί.

Λιμενεργάτες συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή έξω από το κοινοβούλιο των Καναρίων Νήσων στη Σάντα Κρουζ, εκφράζοντας φόβους για την υγεία τους και απειλώντας ακόμη και με αποκλεισμό του πλοίου.

Η Χοάνα Μπατίστα, μέλος του σωματείου λιμενεργατών, δήλωσε: «Είμαστε δυσαρεστημένοι με την ιδέα να μας επιτραπεί να εργαστούμε σε ένα λιμάνι χωρίς ειδικά μέτρα ασφαλείας ή ενημέρωση, ενώ πλησιάζει ένα μολυσμένο πλοίο».

«Εάν το πλοίο πρόκειται να σταματήσει εδώ, τότε μπορεί να το κάνει, αλλά με τα απαραίτητα μέτρα σε ισχύ. Οι ντόπιοι πρέπει να ενημερωθούν για το πώς θα τους επηρεάσει αυτό, πώς θα μεταφερθούν οι επιβάτες. Χρειαζόμαστε καθησυχασμό πάνω απ’ όλα», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος του σωματείου Λιμενεργατών της Τενερίφης, Έλενα Ρουίθ, προειδοποίησε με δυναμικές κινητοποιήσεις. «Είμαστε προετοιμασμένοι να αποκλείσουμε το λιμάνι εάν δεν λάβουμε απαντήσεις στις ανησυχίες μας», δήλωσε.

Ένας τέτοιος αποκλεισμός θα προκαλούσε χάος στον κυβερνητικό σχεδιασμό, καθώς το λιμάνι διαθέτει μόνο μία οδό πρόσβασης από τον κεντρικό παραλιακό αυτοκινητόδρομο.

Ο 31χρονος Τζόναθαν Ροντρίγκεζ εξέφρασε την οργή του για την ταχύτητα λήψης των αποφάσεων: «Είμαστε θυμωμένοι. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Τενερίφη είναι η σωστή επιλογή. Δεν πιστεύουμε ότι λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια του προσωπικού. Δεν είμαστε σίγουροι ότι τηρούνται τα σωστά πρωτόκολλα. Κάθε φορά που χρειαζόμαστε κάτι, απαιτούνται μήνες για να εγκριθεί. Τώρα, μέσα σε λίγες μέρες, λήφθηκε η απόφαση ότι το πλοίο θα έρθει στην Τενερίφη».

Πολιτική αντιπαράθεση και ένταση

Η απόφαση της Μαδρίτης να δεχθεί το πλοίο παρά την αντίθεση του προέδρου των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, έχει πυροδοτήσει πολιτική θύελλα.

Το ακροδεξιό κόμμα Vox επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το ζήτημα, συγκρίνοντας την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου με εκείνη των παράτυπων μεταναστών.

Η διατροφολόγος Μαρία ντε λα Λουθ Σεδένιο, παρακολουθώντας τις διαμαρτυρίες, εξέφρασε την οργή της. «Αυτή είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι σε σχέση με όλα όσα πρέπει να υπομείνουν οι άνθρωποι των Καναρίων Νήσων», δήλωσε, αναφερόμενη στην πίεση που δέχεται η περιοχή από τις μεταναστευτικές ροές.

«Οι άνθρωποι εδώ δεν εισακούγονται», τόνισε.

Στον αντίποδα, ορισμένοι κάτοικοι εμφανίζονται πιο καθησυχασμένοι μετά τις λεπτομερείς ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

Η συνταξιούχος Μαριαλάινα Ρετίνα Φερνάντες ανέφερε: «Τώρα είμαι λίγο πιο ήρεμη γιατί υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Δεν είναι ιδανικό να καταλήγουν όλοι να έρχονται εδώ. Αλλά αν [οι αρχές] λένε ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα μολυνθεί, ας ελπίσουμε ότι έτσι θα γίνει».

Ο ΠΟΥ στην Ισπανία

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, έφτασε σήμερα στην Ισπανία, όπου και θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Τενερίφη, εξετάζοντας την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο άρχισε το ξέσπασμα του Χανταϊού.

Ο Γκεμπρεγεσούς ανέφερε στο Χ ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον κυβερνήτη του πλοίου, ενώ ένας συνάδελφος του από τον ΠΟΥ που βρίσκεται στο πλοίο, δήλωσε ότι σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν επιπλέον άνθρωποι στο πλοίο που να έχουν συμπτώματα του Χανταϊού.

I arrived in #Spain, where I will join senior government officials in a mission to Tenerife to oversee safe disembarkation of the passengers, crew members and health experts from MV Hondius cruise ship. Meanwhile, I am in direct communication with captain Jan Dobrogowski and… pic.twitter.com/W4pI9dlQHg — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026

Αεροσκάφη για την απομάκρυνση επιβατών

Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για παραλάβουν τους υπηκόους τους, που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγη από το ξέσπασμα του Χανταϊού, ανακοίνωσε σήμερα στη Μαδρίτη, ο Ισπανός υπουργός των Εσωτερικών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποστέλλει δύο επιπλέον αεροσκάφη για τους εναπομείναντες Ευρωπαίους πολίτες, πρόσθεσε ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι έχει κανονιστεί η αποστολή αεροσκαφών, αλλά και η κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τους μη Ευρωπαίους πολίτες, οι χώρες των οποίων αδυνατούν να αποστείλουν αεροσκάφη, σύμφωνα με τον ίδιο υπουργό.

Με πληροφορίες από: BBC, The Sun, ΑΠΕ-ΜΠΕ