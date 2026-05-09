Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Ντένβερ – Αεροσκάφος χτύπησε πεζό στον διάδρομο προσγείωσης

Ένα αεροπλάνο της Frontier Airlines φέρεται να χτύπησε πεζό σε διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ αργά το βράδυ της Παρασκευής, γεγονός που το ανάγκασε να ματαιώσει την απογείωσή του, δήλωσε εκπρόσωπος του αερομεταφορέα στο CNN.

Η πτήση 4345, ένα Airbus A321, αναχωρούσε από το Ντένβερ με προορισμό το Λος Άντζελες και μετέφερε 224 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, ανέφερε η Frontier Airlines σε ανακοίνωσή της. Ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 10:39 μ.μ. τοπική ώρα.

Καθώς το αεροπλάνο αναχωρούσε, «το αεροσκάφος φέρεται να χτύπησε πεζό στον διάδρομο κατά τη διάρκεια της απογείωσης», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία. «Αναφέρθηκε καπνός στην καμπίνα και οι πιλότοι ματαίωσαν την απογείωση. Στη συνέχεια, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέσω των τσουληθρών για λόγους προφύλαξης».

Το αεροδρόμιο του Ντένβερ ανακοίνωσε ότι η πτήση της Frontier «ανέφερε πρόσκρουση σε πεζό» περίπου στις 11:19 μ.μ. τοπική ώρα. Υπήρξε μια σύντομη φωτιά στον κινητήρα η οποία κατασβέστηκε γρήγορα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντένβερ, ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του νωρίς το Σάββατο.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό, πρόσθεσε το αεροδρόμιο. Το CNN επικοινώνησε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντένβερ και το Γραφείο του Σερίφη του Ντένβερ για περισσότερες πληροφορίες.

Το ηχητικό που αποκαλύπτει τι συνέβη

Ηχητικό από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, που κοινοποιήθηκε από την εφαρμογή ATC.com, κατέγραψε τη στιγμή που ένας πιλότος της πτήσης Frontier είπε στους ελεγκτές ότι το αεροπλάνο «χτύπησε κάποιον». Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας ελεγκτής είπε ότι αποστέλλονται οχήματα έκτακτης ανάγκης. «Υπήρχε ένα άτομο που περπατούσε κατά μήκος του διαδρόμου», ακούγεται να λέει ο πιλότος.

Ο πιλότος είπε στους ελεγκτές ότι επέβαιναν 231 άτομα και υπήρχαν περισσότερες από 21.000 λίβρες καυσίμου στο αεροσκάφος, σύμφωνα με το ηχητικό απόσπασμα.

Δεδομένα από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξαν ότι το αεροπλάνο επιτάχυνε με περίπου 146 μίλια την ώρα (235 χλμ/ώρα) γύρω στις 11:15 μ.μ. τοπική ώρα, πριν ματαιώσει την απογείωση.

«Διερευνούμε αυτό το περιστατικό και συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες σε συντονισμό με το αεροδρόμιο και άλλες αρχές ασφαλείας», δήλωσε η Frontier. «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από αυτό το γεγονός».

Ο διάδρομος 17L θα παραμείνει κλειστός όσο διεξάγεται η έρευνα, ανέφερε το αεροδρόμιο.