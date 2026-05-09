Πούτιν: Στην Ουκρανία αντιμετωπίζουμε «επιθετικές δυνάμεις» που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ – Παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία για την Ημέρα της Νίκης

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία μάχεται ενάντια σε «επιθετικές» δυνάμεις που υποστηρίζονται από ολόκληρο το ΝΑΤΟ και ότι ο σκοπός της Ρωσίας είναι «δίκαιος», κατά την ομιλία του στην ετήσια παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία.

«Το σπουδαίο κατόρθωμα της γενιάς των νικητών εμπνέει τους στρατιώτες που υλοποιούν τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης σήμερα», είπε ο Πούτιν στην ομιλία του, αναφερόμενος στην πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. «Αντιμετωπίζουν μια επιθετική δύναμη, οπλισμένη και υποστηριζόμενη από ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ. Παρά ταύτα, οι ήρωές μας προχωρούν μπροστά», τόνισε, προσθέτοντας: «Πιστεύω ακράδαντα ότι ο σκοπός μας είναι δίκαιος».

Οι εκδηλώσεις για την Ημέρα της Νίκης, η οποία τιμά τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, περιορίστηκαν λόγω φόβων για την ασφάλεια και σημαδιών κόπωσης από τον πόλεμο στην Ουκρανία που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Η παρέλαση δεν περιλάμβανε στρατιωτικό εξοπλισμό για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, έπειτα από μια σειρά ουκρανικών επιθέσεων με drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη Ρωσία.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία συμφώνησαν σε τριήμερη κατάπαυση του πυρός για την περίσταση, μετά από έκκληση της τελευταίας στιγμής από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η παρέλαση ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:00 π.μ. ώρα Μόσχας (07:00 GMT) με έναν σχηματισμό στρατιωτών που μετέφεραν τη ρωσική σημαία στην πλατεία, όπως έδειξε η κρατική τηλεόραση.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Αντρέι Μπελούσοφ, εθεάθη να συγχαίρει στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τον στρατό της Βόρειας Κορέας. Για πρώτη φορά, ένας βετεράνος της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία κάθισε δίπλα στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της παρέλασης, όπως ανέφερε το Agentsvo. Ο Λεονίντ Ρίζοφ, ο οποίος διοικούσε μια ταξιαρχία μηχανοκίνητου πεζικού που συμμετείχε σε μάχες στην περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας κατά τους πρώτους μήνες της εισβολής, εθεάθη να κάθεται στα αριστερά του Πούτιν στην εξέδρα των επισήμων.

Στα δεξιά του Πούτιν κάθισε ο Σβετ Τουρούνοφ, ένας Σοβιετικός βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που υπηρέτησε σε μονάδες πυροβολικού στα μέτωπα του Λένινγκραντ και στο 4ο Ουκρανικό μέτωπο. Από το 1976 έως το 1990, ο Τουρούνοφ υπηρέτησε ως βοηθός του Σοβιετικού υπουργού Άμυνας.

Στο πλευρό του ο Λουκασένκο

Επίσης, κοντά κάθονταν ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, συνοδευόμενος από τον γιο του Νικολάι Λουκασένκο. Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ και ο Πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγιεφ, αν και η παρουσία τους δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων. Τα περασμένα χρόνια, οι θέσεις πλησιέστερα στον Πούτιν κατά την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης προορίζονταν συνήθως για βετεράνους αυτού που η Ρωσία αποκαλεί Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο.

Στρατεύματα από τη Βόρεια Κορέα στην παρέλαση

Στρατεύματα από τη Βόρεια Κορέα συμμετείχαν στην παρέλαση για πρώτη φορά, σύμφωνα με την κρατική τηλεοπτική μετάδοση της τελετής. Ο σχολιαστής της παρέλασης δήλωσε ότι οι Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί είχαν προσφέρει «σημαντική συμβολή» κατά τη διάρκεια των μαχών εναντίον αυτών που περιέγραψε ως «νεοναζί εισβολείς» στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας. Ανέφερε ότι τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας επέδειξαν «μαζικό ηρωισμό, αυταπάρνηση και θάρρος» κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.