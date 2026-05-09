Ολυμπία Κηρύκου: Τα αναπάντητα ερωτήματα 30 χρόνια μετά την εξαφάνισή της – «Προσωπικά της στοιχεία ίσως χρησιμοποιούνται από κάποιους άλλους»

Τρεις δεκαετίες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου, το πρωινό της 11ης Νοεμβρίου 1995 στη Νέα Ιωνία, η υπόθεση επανέρχεται με ορμή στο προσκήνιο. Η εκπομπή “Φως στο Τούνελ” παρουσίασε νέα στοιχεία που φωτίζουν σκοτεινές πτυχές, αλλά και αντικρουόμενες μαρτυρίες που περιπλέκουν την υπόθεση. Ύστερα από τριάντα χρόνια, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, με τον αδελφό της αγνοούμενης να αρνείται να παραιτηθεί από την έρευνα, συνεχίζοντας να ελπίζει στην αλήθεια.

Αναζητώντας την Ολυμπία στη Σαντορίνη

Η έρευνα της εκπομπής μεταφέρθηκε στην Σαντορίνη. «Η Ολυμπία ζει, είναι παντρεμένη με δύο παιδιά και έχει φτιάξει μια νέα ζωή μακριά από όλους» . Αυτό υποστήριξε συγγενικό πρόσωπο της αγνοούμενης σύμφωνα με τη μάρτυρα που επικοινώνησε με την εκπομπή στις 24 Απριλίου. «Γνωρίζω πως ένας άνδρας την έφερε στο νησί από την Αθήνα και ζούσαν μαζί για χρόνια» υποστήριξε άλλος μάρτυρας την Παρασκευή 1η Μαΐου.

«Δεν είμαι εγώ η γυναίκα που ψάχνετε»

Τα ερωτήματα που προέκυψαν ήταν εύλογα. Το “Τούνελ” εντόπισε τον άνθρωπο που φερόταν ως ο τότε σύντροφος της γυναίκας αυτής στη Σαντορίνη. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική και έβαλε τέλος στα σενάρια και τις φήμες «Δεν πρόκειται για την Ολυμπία που ψάχνετε».

Όπως ανέφερε η εκπομπή, στο νησί υπήρχε πράγματι μια γυναίκα με το όνομα Ολυμπία με κοινά στοιχεία. Πήγε στο νησί 26 χρόνων, ήταν φιλόλογος στο επάγγελμα και εργαζόταν σε τουριστικό πρακτορείο. Η εκπομπή κατάφερε το ακατόρθωτο: εντόπισε την ίδια τη γυναίκα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ζει πλέον μόνιμα. Η ίδια, μιλώντας στο «Τούνελ», επιβεβαίωσε τη σύμπτωση των στοιχείων αλλά ξεκαθάρισε την αλήθεια. «Δεν είμαι εγώ η γυναίκα που ψάχνετε», δήλωσε.

Ερωτήματα για την στάση του συγγενικού προσώπου

Αυτό που ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο είναι το γιατί συγγενικό πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση υιοθέτησε τόσο εύκολα μια τέτοια φήμη και την μετέφερε σε τρίτους υπό την μορφή “εξομολόγησης” λέγοντας ότι «δεν την ψάχνουμε πια, γιατί είναι στο νησί».

Οι κινήσεις του αδελφού της Ολυμπίας

Ο αδελφός της Ολυμπίας, που όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησε λεπτό να αναζητά την αδελφή του, κάνει το επόμενο καθοριστικό βήμα, με στόχο την εις βάθος επανεξέταση του φακέλου από μηδενική βάση. Έτσι, σε στενή συνεργασία με τον γνωστό δικηγόρο Αναστάσιο Ντούγκα, ετοιμάζεται να καταθέσει μια νέα, συμπληρωματική αναφορά κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής έφτασαν και μαρτυρίες στο τηλεφωνικό κέντρο που ανέφεραν πως προσωπικά στοιχεία της αγνοούμενης Ολυμπίας χρησιμοποιούνται από κάποια άλλα άτομα.

Συγκεκριμένα η Αγγελική Νικολούλη είπε: «Βλέπουμε ότι κάποια στοιχεία της κοπέλας που αγνοείται τριάντα χρόνια έχουν περάσει αλλού. Είναι ένα μπέρδεμα που θέλει μια έρευνα πιο βαθιά. Μας ήρθε ένα μήνυμα από κάποιους τηλεθεατές που έκαναν την έρευνά τους ότι κάποια από τα στοιχεία της κυκλοφορούν αλλού».

Λίγο αργότερα συμπλήρωσε: «Χρησιμοποιούν τα στοιχεία της ρε παιδιά. Απλά πράγματα. Χρησιμοποιούν τα στοιχεία της κοπέλας που αγνοείται. Μια γυναίκα εμφανίζεται με ΑΦΜ και είναι αγνοούμενη και με κάποια στοιχεία ταυτότητας και κάποια άλλα και είναι αγνοούμενη. Και τα βρίσκεις τώρα σε μια εταιρεία».