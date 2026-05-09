Συναγερμός στην Ηλεία από τον εντοπισμό 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης – «Αγώνας δρόμου» για τον περιορισμό τους

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία και τη Δυτική Αχαΐα έπειτα από τον εντοπισμό 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από το Νεπάλ, που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της 6η Υγειονομικής Περιφέρειας, του ΕΟΔΥ και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καταρτίστηκε στρατηγικό σχέδιο για τον περιορισμό των κρουσμάτων φυματίωσης στη Βόρεια Ηλεία και τη Δυτική Αχαΐα.

«Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι περιορίζεται το φαινόμενο στους πληθυσμούς εργατών γης του Νεπάλ που εργάζονται στην περιοχή (Βόρεια Ηλεία και Δυτική Αχαία). Υπάρχουν δέκα επιβεβαιωμένα κρούσματα φυματίωσης» δήλωσε στο ilialive.gr η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ Άννα Μαστοράκου, η οποία συμμετείχε στην σύσκεψη.

Και πρόσθεσε: «Η σύσκεψη είχε σκοπό να σχεδιάσουμε το στρατηγικό πλάνο για την ανίχνευση της φυματίωσης στους πληθυσμούς, την κατηγοριοποίηση στη διάγνωση και την επιλογή της θεραπευτικής διαδρομής. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που θα πάρει χημειοπροφύλαξη και μια ομάδα ανθρώπων που θα λάβει κανονικά θεραπευτική αγωγή».

«Υπάρχει ένας σχεδιασμός για το ποιες δομές θα κάνουν την αρχική ιχνηλάτηση και ζητήσαμε από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ να μας διαθέσει κινητές μονάδες. Στο δεύτερο στάδιο ανίχνευσης της νόσου και της θεραπείας θα αναλάβουν τα Κ.Υ. και τα Νοσοκομεία να επιτηρούν την φαρμακευτική αγωγή σ’ αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες. Ζητήσαμε τη στήριξη των Κ. Υ. της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ηλείας και της Δυτικής Αχαϊας, όπως και των Νοσοκομείων-εκ των οποίων τις Ν.Μ. Πύργου και Αμαλιάδας».

«Δύσκολος πληθυσμός…»

Η κ. Μαστοράκου εξέφρασε την ανησυχία της για την έκβαση του σχεδίου, καθώς όπως σημείωσε οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί μετακινούνται, δεν συνεργάζονται εύκολα και δεν συμμορφώνονται με την θεραπευτική αγωγή.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν συμμορφώνονται με την θεραπευτική αγωγή. Είναι μετακινούμενοι πληθυσμοί, εξαφανίζονται εύκολα και πολλές φορές υπάρχει θέμα αν έχουν προσωρινό ΑΜΚΑ ή όχι-κάτι που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την διαδικασία. Είναι άτομα που κρύβονται, δεν δίνουν πληροφορίες… Είναι δύσκολος πληθυσμός».

Για τον λόγο αυτό «επιστρατεύονται» τόσο οι εργοδότες όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλουν στον περιορισμό της νόσου. «Πολύ σημαντική είναι η συνδρομή των εργοδοτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί ο σχεδιασμός είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Εμείς δεν θέλουμε να φύγουν οι πληθυσμοί από την περιοχή, διότι αν κάποιος διακόψει τη θεραπεία μπορεί εν δυνάμει να αντιμετωπίσει ο ίδιος αντίσταση σε κάποια αγωγή και να συνεχίσει να μολύνει τους υπόλοιπους, ειδικά σε περιβάλλον συγχρωτισμού όπου διαμένουν. Η ιχνηλάτηση θα γίνει και σε συνεργασία με τους Δήμους γιατί θέλουμε να βρούμε και τους πολίτες που έχουν έρθει σε άμεση ή έμμεση επαφή με τους πληθυσμούς, ώστε να διευρύνουμε τον κύκλο των ανθρώπων που θα προστατεύσουμε μέσα από τη δράση».

Μεμονωμένο το περιστατικό λεπτοσπείρωσης

Αναφερόμενη στο θάνατο εργάτη γης από λεπτοσπείρωση στο ΠΓΝΠ, η κ. Μαστοράκου το χαρακτηρίζει ως ένα «μεμονωμένο περιστατικό» και δηλώνει: «Αυτό που οφείλουμε να αναδείξουμε είναι ότι, πρέπει όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αγροτικές εργασίες να μην κυκλοφορούν ξυπόλυτοι σε στάσιμα νερά γιατί η νόσος μεταδίδεται με ούρα τρωκτικών. Να φροντίζουν την ατομική τους υγιεινή και γενικά η ενασχόληση με τις αγροτικές εργασίες επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν εκδορές ή αμυχές γιατί από εκεί εισέρχεται το συγκεκριμένο μικρόβιο. Επίσης θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι μυοκτονίες από τους Δήμους, ειδικά στην περιοχή που συνέβη το περιστατικό όπως και να δοθούν οδηγίες στους κατοίκους».