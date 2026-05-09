Νέα μέτρα ασφαλείας στο πρώην Ειρηνοδικείο: Από τη Δευτέρα σε λειτουργία τα φυλάκια στις εισόδους

Από τη Δευτέρα (11/5) ενεργοποιείται και επανδρώνεται το φυλάκιο στην οδό Δέγλερη, αλλά και αυτό στην οδό Λουκάρεως, στις δύο εισόδους του πρώην Ειρηνοδικείου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Χριστόφορου Λινού και μόνον από εκεί θα υπάρχει πρόσβαση στο χώρο.

Και οι δύο είσοδοι θα διαθέτουν πύλες ελέγχου και μηχανήματα X‑ray, ενώ θα επανδρώνονται από αστυνομικούς και μέλη της Δικαστικής Αστυνομίας, ώστε να πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος όσων εισέρχονται στο κτίριο.

Η απόφαση έρχεται μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο, ο οποίος εισήλθε στο κτήριο με καραμπίνα τραυματίζοντας δικαστικούς υπαλλήλους.

Ο εφέτης Χριστόφορος Λινός αναφέρει χαρακτηριστικά:

«…από την προσεχή Δευτέρα, 11.5.2026, ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλάζει, καθώς από την ανωτέρω ημερομηνία πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη, τα οποία θα επανδρωθούν με την απαραίτητη δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών (όπως και η αποχώρηση από εκεί) θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως (Δικαστές, Δικηγόρους, Δικαστικούς Υπαλλήλους και πολίτες) αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται.

Επισημαίνεται ότι ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τη διευκόλυνση των Δικηγόρων στην άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς το φυλάκιο της οδού Δέγλερη είναι προορισμένο για αποκλειστική χρήση εκείνων και των Δικαστικών Υπαλλήλων, ενώ στο φυλάκιο της οδού Λουκάρεως οι Δικηγόροι θα εισέρχονται κατά προτεραιότητα.

Τέλος, προς αποφυγή συμφόρησης, ιδίως κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου, παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών».