ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Πάνω από 9.000 φίλοι της Ένωσης αποθέωσαν την ομάδα στην Allwyn Arena – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

ΑΕΚ, allwyn arena, προπόνηση, φίλαθλοι
Σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η ανοικτή προπόνηση της ΑΕΚ στην Allwyn Arena το Σάββατο (9/5), με περισσότερους από 9.000 φιλάθλους να δίνουν δυναμικό «παρών» και να αποθεώνουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (10/5, 19:30, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) για τη μάχη του πρωταθλήματος.

Οι φίλοι της  ΑΕΚ  είχαν ξαναδείξει τη στήριξή τους και στα προηγούμενα παιχνίδια των πλέι οφ της Super League, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης ψυχολογικής ενίσχυσης προς τους ποδοσφαιριστές. Και αυτή τη φορά, η εικόνα ήταν αντίστοιχα εντυπωσιακή, με τον κόσμο να γεμίζει τις εξέδρες και να στέλνει μήνυμα συσπείρωσης και πίστης για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι παίκτες της ΑΕΚ ανταπέδωσαν το θερμό χειροκρότημα, δείχνοντας την εκτίμησή τους προς τον κόσμο, πριν συνεχίσουν κανονικά την προετοιμασία τους για το μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

