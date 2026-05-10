Ντράγκαν Σάκοτα: «Όταν χάνεις έτσι, δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος»

Μετά την «αυτοκτονική» ήττα από την Ρίτας Βίλνιους στον τελικό του Basketball Champions League, ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα, καθώς η ομάδα του ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

Η ΑΕΚ απώλεσε διαφορά 20 πόντων κι έχασε το τρόπαιο του πρωταθλητή στο BCL μέσα από τα χέρια της, στον τελικό του Final Four της Μπανταλόνα, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να μιλάει για όλα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι απέναντι στην Ρίτας Βίλνιους.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στην Ρίτας. Έπαιξαν μέχρι το τέλος και αυτό είναι το νόημα στο μπάσκετ, πρέπει να παίζεις για 40 λεπτά. Κάποιες φορές για 45. Ήταν καλύτεροι στο τέλος. Το να φτάσουμε στο Final Four ήταν επιτυχία, ακόμα καλύτερα που πήγαμε στον τελικό, αλλά όταν χάνεις έτσι, δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος.

Δεν είμαστε μαθημένοι να παίζουμε δύο ματς σε τρεις μέρες. Ειδικά με τον τρόπο που κάνουμε ροτέισον. Είναι δύσκολο να χάνεις έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή. Είδα να πέφτει η ενέργεια. Ήμασταν προετοιμασμένοι και παίξαμε καλά. Αν έβαζαν δίποντα, μαθηματικά δεν θα χάναμε. Αυτό είναι το μπάσκετ. Νικούσαμε με ανατροπές. Στο τέλος χάσαμε με τον ίδιο τρόπο. Αν είχαμε περισσότερες μέρες να προετοιμαστούμε, θα ήμασταν καλοί για 40 λεπτά. Όταν πας στο F4 πρέπει να είσαι έτοιμος να έχεις περισσότερους παίκτες στο ροτέισον.

Μία από τις επιλογές στην τελευταία επίθεση ήταν και ο Λεκαβίτσιους. Σε όλο το ματς ήταν καλός. Δεν σχολιάζω το τελευταίο σουτ. Πρέπει να έχεις… τέτοια για να πάρεις το τελευταίο σουτ. Αν θες να σχολιάσω την τελευταία άμυνα. Έχουμε τρεις πόντους και μπάλα στα χέρια και πάμε στο άουτ. Παίζουμε με αλλαγές, ξέρουμε πως μπορούμε να κάνουμε φάουλ και τρώμε τρίποντο με την επαφή. Αυτό πονάει. Ποτέ δεν κάνω κριτική στον παίκτη που κάνει το τελευταίο σουτ. Ποτέ.

Φάουλ δεν πρέπει να γίνει στα 22” πριν. Ποτέ. Εμείς παίζουμε με αλλαγές. Δεν έχουμε λόγο και δεχόμαστε δύο πόντους. Άρα παίζεις μία άμυνα πιεστική και αφήνεις τον αντίπαλο. Ευθύνη σε κάθε παίκτη είπαμε στο τάιμ άουτ. Όσο περισσότερο κρατάει η επίθεση, τόσο καλύτερα για εμάς. Αλλά δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα στη ζωή».