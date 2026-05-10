Δημήτρης Παπανικολάου: «Ήταν ένα σοκ» όταν μου ανακοίνωσαν ότι η κόρη μου έχει αυτισμό – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Στον τρόπο που αντέδρασαν στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης ότι η κόρη του έχει αυτισμό αναφέρθηκε ο Δημήτρης Παπανικολάου σε συνέντευξη του στη Νίνα Κασιμάτη το Σάββατο, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Μαμα-δες» που προβλήθηκε από την ΕΡΤ.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «όταν μας φώναξαν για την κόρη μου, την Άρια η οποία, όπως έχει πει, είναι στο φάσμα του αυτισμού, μας είπαν να πάμε σε γιατρό. Και προτρέπω τον κόσμο να πάει. Όταν έκαναν τα τεστ μας είπαν… καθίστε, η κόρη σας είναι στο φάσμα του αυτισμού, ενδέχεται να μη δέσει ποτέ τα κορδόνια της και να μην μιλήσει ποτέ κανονικά».

“Στην αρχή ήταν ένα σοκ, έτσι όπως στο λέει ο άλλος. Η διάγνωση ήταν σωστή και πρέπει να προσέχουμε στην πρόγνωση. Πρέπει πάντα να αφήνουμε μια ελπίδα για οτιδήποτε στους ανθρώπους”, δήλωσε στη συνέχεια.

“Ήταν ένα σοκ όταν άκουσα τη λέξη αυτισμός, αλλά δεν χάσαμε ούτε μέρα δουλειάς. Δεν έχουμε τύψεις ως γονείς. Πρέπει να πας, να ξεκινήσεις δουλειά. Είναι κάτι που θα το βρεις μπροστά σου”, συμπλήρωσε ο Δημήτρης Παπανικολάου.

