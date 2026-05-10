Wall Street Journal: Μυστική ισραηλινή βάση στο Ιράκ για επιθέσεις κατά του Ιράν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Εν γνώσει των ΗΠΑ λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ δημιούργησε μυστικό στρατιωτικό φυλάκιο στην ιρακινή έρημο για να υποστηρίξει την αεροπορική του εκστρατεία εναντίον του Ιράν, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η βάση παραλίγο να ανακαλυφθεί στις αρχές Μαρτίου, όταν ιρακινά στρατεύματα στάλθηκαν για να ερευνήσουν το περιστατικό, αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το Ιράκ προέβη σε καταγγελία στα Ηνωμένα Έθνη τον περασμένο Μάρτιο.

Η μυστική βάση στέγαζε ειδικές δυνάμεις και χρησίμευε ως κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, ενώ υπήρχε και ειδική ομάδα διάσωσης πιλότων για τυχόν καταρρίψεις αεροσκαφών.

Πηγή: Reuters από Wall Street Journal

