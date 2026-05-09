LIVE – 71η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν

Η Τεχεράνη κατήγγειλε στον ΟΗΕ την «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή έναν μήνα νωρίτερα.
Στρατιωτική πηγή, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, έκανε σαφές ότι οι Ιρανοί δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. «Έπειτα από περίοδο ανταλλαγών πυρών, οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει και έχει αποκατασταθεί η ηρεμία», είπε η πηγή αυτή.
Ανταλλαγές πυρών είχαν ήδη εκτυλιχτεί την Πέμπτη.
Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό του Ορμούζ, καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και όχι μόνο, αφότου άρχισε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Ο πόλεμος, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, προκαλεί επίσης σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία.
Εν είδει αντιποίνων οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια