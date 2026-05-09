LIVE – 71η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν

Στεφανία Κασίμη

Στενά του Ορμούζ
Οι ΗΠΑ αναμένουν σύντομα την απάντηση του Ιράν σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία, η οποία θα τερμάτιζε επίσημα τον πόλεμο πριν από τις συνομιλίες για πιο ακανθώδη ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για «νυχτερινές δολοπλοκίες», με το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών να προειδοποιεί ενάντια σε «τυχοδιωκτισμούς και αλήτικη συμπεριφορά», μετά την επίθεση αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους εναντίον δύο πετρελαιοφόρων που κατευθύνονταν προς τη χώρα.  Παράλληλα, η CIA προειδοποιεί ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον αμερικανικό αποκλεισμό μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού, καθώς νέα ανάλυση της υπηρεσίας πληροφοριών υποδηλώνει ότι η χώρα δεν θα υποστεί οικονομικές επιπτώσεις για τουλάχιστον τέσσερις μήνες.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 07:48 09/05/26

    Η καταγγελία της Τεχεράνης στον ΟΗΕ

    Η Τεχεράνη κατήγγειλε στον ΟΗΕ την «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή έναν μήνα νωρίτερα.

    Στρατιωτική πηγή, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, έκανε σαφές ότι οι Ιρανοί δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. «Έπειτα από περίοδο ανταλλαγών πυρών, οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει και έχει αποκατασταθεί η ηρεμία», είπε η πηγή αυτή.

    Ανταλλαγές πυρών είχαν ήδη εκτυλιχτεί την Πέμπτη.

    Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό του Ορμούζ, καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και όχι μόνο, αφότου άρχισε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Ο πόλεμος, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, προκαλεί επίσης σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία.

    Εν είδει αντιποίνων οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Διαπραγματεύσεις για τον Πόλεμο: Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε αναμονή για την επίσημη απάντηση της Τεχεράνης σχετικά με μια πρόταση τερματισμού της σύγκρουσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του περίμενε νέα από το Ιράν το βράδυ της Παρασκευής.
  • Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναφέρουν οι ΗΠΑ την επιχείρηση συνοδείας πλοίων μέσω του στρατηγικού αυτού περάσματος. Η επιχείρηση είχε ανασταλεί προσωρινά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι διέκρινε πρόοδο στις διπλωματικές επαφές.
  • Νέες κυρώσεις στη Κίνα: Λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες λόγω των δεσμών τους με το Ιράν, κίνηση που περιπλέκει το κλίμα πριν από τη σύνοδο κορυφής.
  • Ο ρόλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Παρά το γεγονός ότι παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (γιος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν) εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής της χώρας.
  • Η CIA προειδοποιεί ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού: Νέα ανάλυση από την υπηρεσία πληροφοριών υποδηλώνει ότι η χώρα δεν θα υποστεί οικονομικό αντίκτυπο για τουλάχιστον τέσσερις μήνες.
  • Δεκάδες νεκρούς αναφέρουν οι αρχές του Λιβάνου κατηγορώντας το Ισραήλ για τις πλέον αιματηρές επιθέσεις από την έναρξη των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ.

