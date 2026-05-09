Αποκαλυπτικές μαρτυρίες σε έγγραφα για τα UFO – «Μέλη του πληρώματος ύψους 1,2 μέτρου φορούσαν διαστημικές στολές και κράνη»

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο ‘Αμυνας των ΗΠΑ και αναρτήθηκαν σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από αρχεία που επί χρόνια παρέμεναν περιορισμένης πρόσβασης.

Η πρώτη ομάδα εγγράφων περιλαμβάνει 162 φακέλους, ανάμεσά τους βρίσκονται έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρωμένες αποστολές της NASA. Μεταξύ άλλων, περιέχει και τρεις αναφορές για θεάσεις Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων ή μη αναγνωρισμένων ανώμαλων φαινομένων σε ελληνικό χώρο.

Οι μαρτυρίες για τα UFO

Τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία του Πενταγώνου αποκαλύπτουν ότι αναφέρθηκαν από μάρτυρες πριν από δεκαετίες μυστηριώδεις θεάσεις όντων με ύψος «1 έως 1,2 μέτρο», εξοπλισμένων με διαστημικές στολές και κράνη. Οι συγκεκριμένες αναφορές περιλαμβάνονταν σε ένα εσωτερικό υπόμνημα του FBI με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 1966 και θέμα «Μη Αναγνωρισμένα Ιπτάμενα Αντικείμενα», το οποίο υποστηρίζει ότι «το 1965 ήταν το έτος με τον μεγαλύτερο αριθμό θεάσεων UFO». Η πιο σοκαριστική αποκάλυψη στο υπόμνημα προήλθε από μάρτυρες που «ανέφεραν ότι είδαν μέλη πληρώματος που είχαν αποβιβαστεί από» φαινομενικά UFO, «οι οποίοι περιγράφονται ως όντα ύψους 1 έως 1,2 μέτρου, φορώντας κάτι που μοιάζει με διαστημικές στολές και κράνη».

Το υπόμνημα επικεντρώνεται κυρίως στο βιβλίο «Flying Saucers – Serious Business» του Frank Edwards, το οποίο περιγράφηκε ως ένας πιθανός παράγοντας που συνέβαλε στην αυξανόμενη γοητεία και τη διαμάχη του κοινού γύρω από τα UFO εκείνη την εποχή. Το υπόμνημα παραθέτει λεπτομερώς τους απόκοσμους ισχυρισμούς του Edwards ότι τα UFO ήταν «διαστημικά οχήματα που στάλθηκαν για να παρατηρούν τις δραστηριότητες στη Γη» και ανέφερε ότι η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών είχε «σκόπιμα αποκρύψει πληροφορίες και δώσει παραπλανητικές εξηγήσεις, επειδή φοβάται έναν μαζικό πανικό του κοινού εάν ειπωθεί η αλήθεια».

Tα 3 σχήματα των UFO

Σύμφωνα με το υπόμνημα, ο συγγραφέας περιγράφει τα UFO ως «γυαλισμένα μεταλλικά αντικείμενα, που εκπέμπουν θερμότητα και φως (επαρκή για να προκαλέσουν εγκαύματα σε μάρτυρες που βρίσκονταν πολύ κοντά)». Τα UFO «κυμαίνονται από λαμπερό λευκό έως θαμπό κόκκινο και έντονο πορτοκαλί», με ορισμένα να διαθέτουν «τυφλωτικά φώτα», ισχυρίστηκε ο Edwards στο βιβλίο του. Ο Edwards ισχυρίζεται επίσης ότι υπάρχουν τρία «βασικά σχήματα» UFO: πλοία σε σχήμα ζέπελιν που εκτείνονται σε μήκος έως και 300 πόδια, αντικείμενα σε σχήμα δίσκου με εύρος διαμέτρου από λίγα πόδια έως 100 πόδια, και αντικείμενα σε σχήμα αυγού – τα οποία ήταν τα UFO που θεάθηκαν πιο πρόσφατα, αναφέρει το υπόμνημα.

Τα UFO που θεάθηκαν μπορούσαν να κινούνται αθόρυβα με «φανταστικές ταχύτητες», ενώ μπορούσαν επίσης να αιωρούνται ακίνητα στον αέρα πριν απομακρυνθούν με αναλαμπές φωτός από το κάτω μέρος του αντικειμένου, σύμφωνα με το έγγραφο.

Το FBI ισχυρίζεται στο υπόμνημα ότι πολλοί άνθρωποι που ανέφεραν θεάσεις και κατονομάζονται στο βιβλίο είναι «αξιόπιστα άτομα», που κυμαίνονται από στελέχη των δυνάμεων επιβολής του νόμου και στρατιωτικό προσωπικό σε επίσημη υπηρεσία μέχρι πιλότους εμπορικών αερογραμμών.

Τα συντρίμμια

Συντρίμμια από αντικείμενα που συνετρίβησαν έχουν ανακτηθεί σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις -συμπεριλαμβανομένου κράματος μαγνησίου, καθαρού μαγνησίου και ενός «εξαιρετικά σκληρού άγνωστου μετάλλου» που περιείχε «μεταλλικά σφαιρίδια 15 μικρομέτρων» με ενδείξεις «προσκρούσεων μικρομετεωριτών στην επιφάνειά του», σύμφωνα με το αρχείο.

Το υπόμνημα κατέληγε αναφέροντας την πρόβλεψη του Edwards ότι τα UFO σύντομα θα πραγματοποιούσαν μια «φανερή προσγείωση» ή θα έκαναν σκόπιμα επαφή με τη Γη.

Σημειώνεται ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στα έγγραφα αντανακλούν την αντίληψη και την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στις αναφορές, όπως επισημαίνεται, δεν πρέπει να θεωρούνται οριστική ένδειξη για τη φύση, την προέλευση ή τις δυνατότητες των αντικειμένων.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο ‘Αμυνας σημειώνει ότι ορισμένα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί για την προστασία αυτοπτών μαρτύρων, κυβερνητικών εγκαταστάσεων ή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν στρατιωτικές υποδομές. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν έχουν αποκρυφθεί πληροφορίες που σχετίζονται με τη φύση ή την ύπαρξη περιστατικών τα οποία είχαν αναφερθεί ως UAP ή συναφή φαινόμενα.