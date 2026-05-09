Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου – Τι προβλέπει

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Βουλή
Αρχίζει την ερχόμενη Τρίτη η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Μετά τη σημερινή του κατάθεση στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις», αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι «ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή του Κληρονομικού Δικαίου στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες».

Το αντικείμενο του νομοσχεδίου:

  • η αναμόρφωση της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής και της νόμιμης μοίρας,
  • η αναθεώρηση του συστήματος για την ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας,
  • η αναβάθμιση του θεσμού της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας,
  • η απλοποίηση της διευθέτησης των σχέσεων των συγκληρονόμων,
  • η εισαγωγή των νέων θεσμών κληρονομικού δικαίου, ήτοι των κληρονομικών συμβάσεων αιτία θανάτου, των κληρονομικών συμβάσεων παραίτησης από μελλοντικά δικαιώματα στην κληρονομία και
  • η κατάργηση θεσμών του κληρονομικού δικαίου που έχουν περιπέσει σε αχρησία.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο

 

