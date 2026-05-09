Βορίδης: «Οι πολίτες δεν έρχονται στο βουλευτή για.. τα Στενά του Ορμούζ» – Τι είπε για όσους «ιδρώνουν τη φανέλα» στη ΝΔ

Γεωργία Λινάρδου

Ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις βουλευτών σε διοικητικές διαδικασίες «δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη πίεση ή παρέμβαση στη διοίκηση» διότι δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση μεταξύ βουλευτή και δημόσιας υπηρεσίας και πως πρόκειται απλά για διαβίβαση αιτημάτων πολιτών που αντιμετωπίζουν αδιέξοδα. «Οι πολίτες δεν έρχονται στο βουλευτή για… τα Στενά του Ορμούζ» είπε χαρακτηριστικά.

Βορίδης στον Realfm 97,8: Ας βγει κάποιος να πει ότι απαγορεύεται η επαφή των βουλευτών με τη δημόσια διοίκηση – Δεν το έχω ακούσει από κανέναν

Η σχέση πολίτη-βουλευτή και τα «αιτήματα» είναι ένα ευαίσθητο πεδίο, όπως υποστήριξε ο κ. Βορίδης στο Ertnews, διαχωρίζοντας ωστόσο «τη θεσμική διαμεσολάβηση από τις τυχόν παράτυπες πρακτικές». Ως εκ τούτου, για τον πρώην υπουργό θα πρέπει να υπάρχει προτεραιοποίηση αιτημάτων στη δημόσια διοίκηση για να αντιμετωπίζονται δίκαιοι οι πολίτες, να μην δημιουργούνται ανισότητες αλλά ούτε και να γεννούνται υπόνοιες προνομιακής μεταχείρισης.

Τι είπε για την ΚΟ της ΝΔ

Σε ότι αφορά στην… «επεισοδιακή» συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως η συζήτηση είχε «δημιουργικό τόνο» και όχι αντιπαραθετική ένταση ή κριτική…

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ομιλία στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Για τον Μ.Βορίδη τα πραγματικά πολιτικά ζητήματα, όπως η συνταγματική αναθεώρηση και η θεσμική σχέση βουλευτή, πολίτη και δημόσιας διοίκησης, είναι αυτά που πρέπει να κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση.

