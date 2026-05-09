Θεσσαλονίκη: Έκαναν εργασίες στο λιμάνι και εντόπισαν πυρομαχικό υλικό στον βυθό

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Κατά τη διάρκεια υποβρύχιων ερευνών για την επέκταση του 6ου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε οξειδωμένο πολεμικό υλικό, το οποίο εκτιμάται ότι είναι βλήματα όλμου από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν από συνεργείο δυτών σε απόσταση 880 μέτρων από την ακτογραμμή και σε βάθος 16 μέτρων.

Όπως ανακοινώθηκε από το αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/ Ελληνικής Ακτοφυλακής, η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για το εύρημα το πρωί της Παρασκευής και στη συνέχεια ενημέρωσε την αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού Ξηράς για τις δικές της ενέργειες.

 

 

