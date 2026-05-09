ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Αρκάδες στη Λάρισα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης
Χωρίς νικητή (1-1) έληξε ο αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Αστέρα Τρίπολη στη Λάρισα, αποτέλεσμα που δίνει σημαντική «ανάσα» στους Αρκάδες στη μάχη της παραμονής, την ώρα που οι «βυσσινί» παραμένουν σε δύσκολη θέση.

Η ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με τον Τούπτα, όμως ο Αστέρας ήταν εκείνος που βρήκε πρώτος το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 19’ ο Μπαρτόλο έκανε την ενέργεια από τα δεξιά, ο Αλμύρας έσπασε την μπάλα στον Μακέντα και ο Ιταλός φορ από κοντά διαμόρφωσε το 0-1.

Μετά το γκολ οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν το παιχνίδι, ωστόσο η ΑΕΛ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Στο 39’ ο Σαγάλ έκανε εξαιρετική ενέργεια και γύρισμα από τα αριστερά, με τον Πασά να σκοράρει με κεφαλιά από κοντά για το 1-1.

Οι γηπεδούχοι άγγιξαν μάλιστα την ανατροπή στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν ο Παπαδόπουλος πραγματοποίησε διαδοχικές αποκρούσεις στις προσπάθειες των Πασά και Ηλιάδη, ενώ στη συνέχεια ο Αλάγκμπε απομάκρυνε σωτήρια προ της γραμμής.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τον ίδιο ρυθμό σε επίπεδο ευκαιριών, διατήρησε όμως την ένταση και το πάθος. Στο 60’ ο διαιτητής υπέδειξε αρχικά πέναλτι υπέρ του Αστέρα σε μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου στον Μπαρτόλο, όμως μετά από παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του.

Η σημαντικότερη στιγμή στο υπόλοιπο της αναμέτρησης ανήκε στην ΑΕΛ, όταν στο 66’ ο Σαγκάλ πλάσαρε από τα δεξιά, όμως ο Παπαδόπουλος απομάκρυνε εντυπωσιακά, κρατώντας το 1-1 μέχρι το φινάλε.

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Κίτρινες: Ναόρ, Ρόσιτς – Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Μπαρτόλο, Αλάγκμπε, Οκό

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Φεριγκρά, Παπαγεωργίου (64΄ Όλαφσον), Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης (46΄ Ατανάσοφ), Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες (74΄ Σίστο), Σαγκάλ (83΄ Κακουτά), Τούπτα, Πασάς (83΄ Γκαράτε).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσις, Άλχο, Αλμύρας, Έντερ (88΄ Τζανδάρης), Μπαρτόλο (88΄ Καλτσάς), Μακέντα (78΄ Οκό), Κετού (70΄ Μουνιόθ).

