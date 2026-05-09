Βόλεϊ: Πρωταθλητής Ελλάδας για 22η φορά και δεύτερη διαδοχική ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε τον τίτλο του και στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 22η στην Ιστορία του στη Volley League ανδρών. Στον 4ο τελικό, μέσα στην “PAOK Sports Arena”, οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, αποδείχτηκαν ανώτεροι και πήραν τη νίκη με 3-1 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25) για να… τελειώσουν τη δουλειά άνευ 5ου τελικού, με 3-1 στη σειρά.

Οι «πράσινοι» που είχαν το πλεονέκτημα έδρας προηγήθηκαν με 1-0 στο Μετς (3-1) στον 1ο τελικό, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 (3-0) στη Θεσσαλονίκη στον 2ο τελικό, για να πάρει τους δύο επόμενους τελικούς (3-2 στον 3ο και 3-1 στο 4ο) το «τριφύλλι».

Mε το 22ο πρωτάθλημα Ελλάδας, οι «πράσινοι» αναδείχτηκαν και νταμπλούχοι μετά από 41 χρόνια (σ.σ. 1985).

Τα σετ: 1-3 (22-25, 34-32, 24-26, 20-25)

O ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά προηγήθηκε με 3-0. Ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 3-2, αλλά είδε τους γηπεδούχους να διατηρούν σταθερά το προβάδισμα με κορυφαίο τον Ούρος Κοβάσεβιτς. Ο Γιάντσουκ ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό (7-7) και οι παίκτες του Ανδρεόπουλου, βελτιώθηκαν σε μπλοκ και υποδοχή. Το σερβίς του Νίλσεν έφερε για πρώτη τον Παναθηναϊκό μπροστά με τον Δανό να παίρνει έναν άσο και ένα μπλοκ άουτ για το 8-10. Με έναν ακόμη άσο, αυτή τη φορά του Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με τρεις πόντους (9-12). Ο ΠΑΟΚ πάλεψε, μείωσε σε 12-13. Η… μάχη συνεχίστηκε μέχρι το 22-23 μετά από λάθος χτύπημα του Πρωτοψάλτη. Ο αρχηγός των φιλοξενούμενων με ένα μπλοκ άουτ, αλλά και με διπλό μπλοκ σε συνεργασία με τον Βουλκίδη έκαναν το 22-25 για το 0-1 στα σετ.

Συγκλονιστικό ήταν το 2ο σετ στην εξέλιξή του, όταν Νίλσεν και Βουλκίδης, διατηρούσαν σε απόσταση ασφαλείας τον Παναθηναϊκό (10-15). Ο Ερνάντες παρέμενε ηγέτης τους ΠΑΟΚ, ενώ ο Κόλεφ ισοφάρισε με πρώτο χρόνο και εν συνεχεία η ομάδα της Θεσσαλονίκης προσπέρασε με το λάθος του Σπίριτο για το 22-21. Ο Κόλεφ με μπλοκ στον Νίλσεν έδωσε το πρώτο σετ μπολ στον ΠΑΟΚ (24-23) λίγο αργότερα. Το προβάδισμα άλλαζε διαρκώς χέρια, για να πάρει το σετ ο ΠΑΟΚ με 34-32 και να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 5-1 στο 3ο σετ. Αυτή τη φορά κηνυγούσε ο Παναθηναϊκός που πάντως μείωνε με τον Γιάντσουκ (19-15 & 20-16). Νίλσεν με τον Γιάντσουκ μείωσαν σε 21-19 και 22-21. Ο ΠΑΟΚ προσπέρασε και με 23-21, αλλά με το μπλοκ άουτ του Νίλσεν και τον άσο του Γιάντσουκ, οι «πράσινοι» ισοφάρισαν σε 23-23. Και με φοβερό μπλοκ του Ανδρεόπουλου πήραν το set ball, το οποίο σβήστηκε από τον Ερνάντες για το 24-24. Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλου και το απίθανο μπλοκ του Σπίριτο στον Ερνάντες, έδωσαν το σετ στον Παναθηναϊκό με 24-26 για το 1-2.

Και στο 4ο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε (4-2) Ο Κοκκινάκης πήρε κρίσιμες επιθέσεις, ο Βουλκίδης και ο Νίλσεν πέτυχαν σημαντικούς πόντους και ο Γιάντσουκ ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό (13-13). Ο ΠΑΟΚ έμεινε «ζωντανός» για το 18-18. Ο Νίλσεν με δυο άσους οδήγησε τους πράσινους στο +3 (19-22) και το κερδισμένο μπλοκ άουτ του Ανδρεόπουλου στον Ερνάντες έκανε το 21-25 και το 1-3 υπέρ του Πρωταθλητή Ελλάδας για δεύτερη διαδοχική σεζόν Παναθηναϊκού.

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 8 (5/7 επ., 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 3 (2/10 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 32% άριστες), Κόλεφ 7 (5/11 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ερνάντες 25 (22/44 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 17 (14/33 επ., 3 μπλοκ, 48% υπ. – 35% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 60% υπ. – 40% άριστες), Στεφανίδης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Παπαλεξίου 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 25 (20/33 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 57% υπ. – 31% άριστες), Νίλσεν 30 (22/41 επ., 4 άσσοι, 4 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (6/6 επ., 1 μπλοκ), Σπίριτο 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/20 επ., 55% υπ. – 36% άριστες) / Χανδρινος (λ, 50% υπ. – 39% άριστες), Κασαμπαλής, Ανδρεόπουλος 4 (1/6 επ., 3 μπλοκ, 88% υπ. – 50% άριστες).

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ