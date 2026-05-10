Metallica: Αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας μετά το μεγάλο Live

Καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση προκύπτουν σταδιακά τόσο στην Κηφισίας όσο και στις υπόλοιπες κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας μετά το τέλος του ιστορικού live των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ «φρακαρισμένες» είναι οι συνοικιακές οδοί γύρω από το ΟΑΚΑ που οδηγούν και σε άλλες κυκλοφοριακές εναλλακτικές.

Στο «κόκκινο» είναι αρκετά κομμάτια της Κηφισίας στο τμήμα μεταξύ Χαλανδρίου και Αμαρουσίου, ενώ σταδιακά τα προβλήματα στην κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθούν.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και σε δρόμους πέριξ του ΟΑΚΑ, όπως η Αμαρυσίας Αρτέμιδος και η Σπύρου Λούη.

