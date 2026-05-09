Στις «φλόγες» το ΟΑΚΑ: Σε εξέλιξη η ιστορική συναυλία των Metallica – Έπαιξαν «Ζορμπά» και τραγούδησαν Τρύπες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορεκόνε οι Metallica ανέβηκαν λίγο πριν από τις 21:00 στη σκηνή των 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

«Ξυπνήστε, Αθήνα. Σήμερα θα δείτε τους Metallica», είχαν γράψει το πρωί στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram. Και η Αθήνα άκουσε, ξύπνησε και γέμισε το ΟΑΚΑ με περίπου 85.000 θεατές που τραγουδούν και χορεύουν στους ρυθμούς των Metallica.

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε νωρίς. Στη σκηνή στις 18:00 ανέβηκαν οι Knocked Loose, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα, ενώ στις 19:00 ακολούθησαν οι Gojira, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα κάνοντας κοινή περιοδεία στο World Magnetic. Να σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands».

Σημειώνεται ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί με σεισμογράφο τη συναυλία των Metallica, εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Έπαιξαν «Ζορμπά» και τραγούδησαν Τρύπες οι Metallica

«Ελλάδα! Είναι πανέμορφο που σας βλέπω. Τόσο όμορφα. Κοιτάξτε! Κοιτάξτε όλους τους φίλους σας. Κοιτάξτε όλα τα μέλη των οικογενειών σας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν τη heavy metal μουσική, φίλε. Κοιτάξτε το αυτό. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και γιορτάζετε τη ζωή με τους φίλους σας στους Metallica, εντάξει; Είμαστε ευγνώμονες που βρισκόμαστε εδώ. Πολύ ευγνώμονες» ανέφερε ο Τζέιμς Χέτφιλντ απευθυνόμενος στο ελληνικό κοινό.

Μάλιστα ανάμεσα στα τραγούδια τους, οι Metallica το συρτάκι του Ζορμπά και τραγούδησαν το «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες.

