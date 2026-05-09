Metallica: Σε εξέλιξη η συναυλία στο ΟΑΚΑ με τα πρώτα συγκροτήματα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Άρχισε η μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Ακριβώς στις 18:00 οι Knocked Loose ξεκίνησαν να παίζουν στην εντυπωσιακή σκηνή που έχει στηθεί στο κέντρο του Ολυμπιακού Σταδίου για τη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος.

Στις 19:00 πήραν τη σκυτάλη οι Gojira, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 20:30.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Έπειτα από 16 χρόνια οι Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια εμφάνιση που αναμένεται να γράψει ιστορία. Απόψε, το Ολυμπιακό Στάδιο θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό του νέου ευρωπαϊκού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72 World Tour», καταγράφοντας παράλληλα την 5η τους εμφάνιση στη χώρα.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η εντυπωσιακή κυκλική σκηνή της περιοδείας έχει ήδη πάρει τη θέση της στο κέντρο του σταδίου και οι δοκιμές ήχου έδωσαν τον παλμό της σημερινής βραδιάς. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της σκηνής προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία 360 μοιρών επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει το συγκρότημα από κάθε σημείο του ΟΑΚΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands».

H συναυλία των Metallica στη Νέα Σμύρνη το 1993

Η ιστορία των Metallica με την Ελλάδα ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 1993, στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Έκτοτε, η εμβληματική μπάντα της μέταλ χάρισε στο ελληνικό κοινό αξέχαστες στιγμές, από τη Ριζούπολη το 1999 και το Rockwave Festival 2007, μέχρι το ορόσημο του 2010 στη Μαλακάσα. Εκεί, στο πλαίσιο του «Big 4», οι Metallica έπαιξαν υπό καταρρακτώδη βροχή δίπλα στους Slayer, Megadeth και Anthrax, σε μια συναυλία που θεωρείται μέχρι σήμερα θρυλική.