«Όταν η heavy metal συναντά τη σεισμολογία»: Η ανάρτηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί με σεισμογράφο τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο σε ανάρτησή του στο Facebook, «τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως “concert quakes”. Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα».

Μπορείτε να δείτε την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο στο Realtime Seismic Monitoring

«Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23/05;» καταλήγει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.