Λευκάδα: Νέα στοιχεία για την προέλευση του drone – «Εάν ήξερα ότι είχε εκρηκτικά δεν θα το πλησίαζα» λέει ο ψαράς που το βρήκε

Νέα στοιχεία και πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το drone που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα το μεσημέρι της Πέμπτης (7/5). Σημειώνεται ότι νωρίς το πρωί του Σαββάτου (9/5), ειδικοί πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού τα 100 κιλά εκρηκτικών τα οποία βρίσκονταν σε βαρέλι στην πλώρη του θαλάσσιου drone.

Το μυστήριο για το πώς βρέθηκε στο Ιόνιο, όπου το εντόπισαν δύο ψαράδες, παραμένει, ενώ το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, όπου θα διερευνηθούν ενδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Ουκρανικής κατασκευής το drone

Το βασικό δεδομένο είναι ότι το drone είναι ουκρανικής κατασκευής. Αν ανήκει στο δύναμη του δικτύου μη επανδρωμένων σκαφών της Ουκρανίας αναμένεται να απαντηθεί τις επόμενες ημέρες. Προφανώς είναι το πιο ισχυρό σενάριο.

Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι το Κίεβο επιχειρεί εδώ και καιρό να μεταφέρει τον υβριδικό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη με τη Μόσχα από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει χτυπήματα ναυτικών drones σε πλοία του αποκαλούμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου», δηλαδή στα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στο εξωτερικό.

Το τρίτο δεδομένο είναι ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα επιτυχημένα χτυπήματα των Ουκρανών κατά ρωσικών πλοίων. Μεταξύ Λιβύης και Κρήτης το 2025, στα ανοικτά της Μάλτας φέτος.

Ζήτημα για τη θαλάσσια ασφάλεια

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεδομένος είναι ο προβληματισμός της Αθήνας, διότι προκύπτει σοβαρό ζήτημα για τη θαλάσσια ασφάλεια, αλλά και για τους κατοίκους, τις πολιτικές και τις ενεργειακές υποδομές.

Η Αθήνα έχει αναπτύξει τους προβληματισμούς στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ έχει εκφραστεί και δυσφορία προς το Κίεβο. Αφορμή ήταν η επίθεση που δέχτηκε, στα μέσα Μαρτίου, ελληνόκτητο πλοίο στα ανοικτά του Νοβοροσίσκ.

Νίκος Δένδιας: «Ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει…»

Μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε πως «Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει» για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα: «…επειδή ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε από που προέρχεται, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίζει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones, συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή… Και ήμουν χθες στην Πορτογαλία που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θάλασσια drones στην Ευρώπη, έχουμε ξεκινήσει συνεργασία μαζί με τους Πορτογάλους έτσι ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς»

«Αυτόνομο και τεχνολογικά προηγμένο» το drone

Το αντικείμενο εντοπίστηκε την Πέμπτη στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής και ρυμουλκήθηκε αρχικά προς το λιμάνι της περιοχής, πριν μεταφερθεί για περαιτέρω έλεγχο στο Πλατυγιάλι Αστακού. Οι ψαράδες, δύο αδέλφια, ειδοποίησαν άμεσα το Λιμεναρχείο Λευκάδας και το Νυδρί.

Όπως περιέγραψε στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έδωσαν οδηγίες να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση στο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το θαλάσσιο drone φαίνεται να ήταν αυτόνομης λειτουργίας, με ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα πλοήγησης GPS. «Είχε κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο και δύο πάνελ που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS. Ήταν μαύρο, χαμηλό, περίπου στο ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι πιθανόν το drone έχασε το σήμα GPS ή επηρεάστηκε από καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς τα βράχια της περιοχής. «Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά. Οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του», σημείωσε.

«Εάν ήξερα ότι είχε εκρηκτικά δεν θα το πλησίαζα»

«Ήταν κολλημένο στα βράχια. Του ρίχνω ένα σκοινί από το σκάφος από την πλώρη, το σπρώχνει, το τραβάμε κι εμείς με το σκάφος και το αποκολλήσαμε από τα βράχια – η μηχανή δούλευε συνέχεια. Το παίρνει το λιμεναρχείο και το πάει στο πίσω το λιμάνι και το ρίχνει δίπλα σε μία εξέδρα. Είδα μάλιστα κι ένα λιμενικό που έριξε ένα μπουφάν πάνω στον δορυφόρο. Εάν ήξερα ότι έχει εκρηκτικά δε θα το πλησίαζα και καθόλου», λέει ένας από τους ψαράδες που εντόπισε το drone.

«Ήταν σε αποστολή»

Ειδικοί που μίλησαν στo MEGA εξηγούν την επιθετική δυναμική του drone και εμφανίζονται βέβαιοι πως βρισκόταν σε αποστολή.

«Μοιάζει να είναι ουκρανικό μοιάζει περισσότερο με τον τύπο magura που είναι πεντέμισι μέτρα περίπου. Αυτό εφοδιάζεται με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών μέσα και καθοδηγείται σε μεγάλες αποστάσεις είτε από βάσεις ξηράς είτε ακόμα και από πλοίο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να καθοδηγείται μέσω λινκ προς πιθανό στόχο για πάνω από 150 μίλια», δήλωσε ο αντιναύαρχος Βασίλειος Μαρτζούκος.

«Αυτά τα σκάφη επιχειρούν σε ομάδες, άρα πιθανότατα δεν ήταν μόνο ήταν το μόνο το οποίο δυσλειτουργούσε και κατέληξε στη Λευκάδα; Μάλλον πλέον πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μεταφερθεί σ’ ένα άλλο κομμάτι επιχειρήσεων που είναι η Μεσόγειος. Είναι η αυλή μας», είπε ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης.

Νέες πληροφορίες για την προέλευσή του

Σύμφωνα με το MEGA, το θαλάσσιο drone φέρεται να ρίχτηκε στη θάλασσα εν πλω από ένα ουκρανικό εμπορικό σκάφος. Ο αρχικός στόχος του drone ήταν ένα ρωσικό πλοίο που έπλεε κοντά στην περιοχή όπου βρέθηκε, και η επιχείρηση φαίνεται να έγινε στο Ιόνιο και την Αδριατική, πράγμα που χαρακτηρίζεται ως ανησυχητικό.

Η επιχείρηση επίθεσης στο ρωσικό πλοίο δεν επετεύχθη, καθώς το drone ξέφυγε από τον χειρισμό και εγκαταλείφθηκε.