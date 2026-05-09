Δένδιας για το drone στη Λευκάδα: «Ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει…»

Μιλώντας πριν από λίγη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε πως «Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει» για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

«…επειδή ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε από που προέρχεται, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίζει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones, συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή… Και ήμουν χθες στην Πορτογαλία που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην Ευρώπη, έχουμε ξεκινήσει συνεργασία μαζί με τους Πορτογάλους έτσι ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς», είπε ο Νίκος Δένδιας.