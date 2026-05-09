Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό

Συναγερμός σήμανε στο κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess, καθώς περισσότερα από 100 άτομα προσβλήθηκαν από έξαρση νοροϊού, σύμφωνα με έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την έκθεση, 102 από τους 3.116 επιβάτες (3,3%) και 13 από τα 1.131 μέλη του πληρώματος (1,2%) αναφέρθηκαν ως ασθενείς, με συμπτώματα που περιελάμβαναν διάρροια και εμετό. Το ξέσπασμα του νοροϊού αναφέρθηκε στο CDC στις 7 Μαΐου. Η κρουαζιέρα πραγματοποιήθηκε από τις 28 Απριλίου έως τις 11 Μαΐου, σύμφωνα με το CDC.

Η εταιρεία Princess Cruises δήλωσε ότι ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων ανέφερε ήπια γαστρεντερολογική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. «Η Princess Cruises μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων ανέφερε ήπια γαστρεντερολογική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Caribbean Princess στις 28 Απριλίου από το Port Everglades», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Απολυμάναμε γρήγορα κάθε περιοχή του πλοίου και προσθέσαμε επιπλέον απολύμανση καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά την άφιξη στο Port Canaveral στις 11 Μαΐου, το Caribbean Princess θα υποβληθεί σε ολοκληρωμένο καθαρισμό και απολύμανση πριν αναχωρήσει για το επόμενο ταξίδι του», συνέχισε η εταιρεία.

Τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού

Για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, η Princess Cruises ανέφερε στο CDC ότι το πλοίο αύξησε τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης εξάρσεων, συνέλεξε δείγματα κοπράνων για εξέταση, απομόνωσε τους ασθενείς επιβάτες και το πλήρωμα και συμβουλεύτηκε το Πρόγραμμα Υγιεινής Πλοίων (VSP) του CDC σχετικά με τα μέτρα υγιεινής και την αναφορά κρουσμάτων.

Το CDC δήλωσε ότι το Πρόγραμμα Υγιεινής Πλοίων διεξάγει επιτόπια απόκριση, συμπεριλαμβανομένης περιβαλλοντικής αξιολόγησης και διερεύνησης του ξεσπάσματος, για να βοηθήσει στον έλεγχο της εξάπλωσης της ασθένειας.

Ο Stewart Chiron, εμπειρογνώμονας του κλάδου των κρουαζιέρων με έδρα το Μαϊάμι, γνωστός ως «The Cruise Guy», δήλωσε στο Fox News Digital ότι ο νοροϊός είναι κοινός στις ΗΠΑ, με εκατομμύρια κρούσματα να αναφέρονται κάθε χρόνο, ενώ οι περιπτώσεις που συνδέονται με κρουαζιερόπλοια αποτελούν ένα μικρό κλάσμα του συνόλου.

Ανέφερε ότι οι εξάρσεις ξεκινούν συχνά όταν μολυσμένοι επιβάτες επιβιβάζονται σε ένα πλοίο και μεταδίδουν εν αγνοία τους τον ιό, αλλά οι εταιρείες κρουαζιέρας ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και απομονώνουν γρήγορα τα άρρωστα άτομα για να περιορίσουν τη μετάδοση. Πρόσθεσε ότι τα αναφερόμενα κρούσματα στο Caribbean Princess υπερβαίνουν οριακά το όριο του 3% που χρησιμοποιεί το CDC για να ορίσει ένα ξέσπασμα.

Τι είναι ο νοροϊός

Ο νοροϊός είναι μια κοινή αιτία γαστρεντερολογικών παθήσεων στα κρουαζιερόπλοια. Το CDC σημειώνει ότι τα αναφερόμενα σύνολα κρουσμάτων αντανακλούν τις ασθένειες κατά τη διάρκεια ολόκληρου του ταξιδιού και δεν σημαίνουν ότι όλοι οι επιβάτες ήταν άρρωστοι την ίδια στιγμή.

Γενικές πληροφορίες για τον νοροϊό

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, οι ιογενείς γαστρεντερίτιδες είναι λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος που προκαλούνται από ιούς με συχνότερα αναγνωριζόμενους τους νοροϊούς. Η γαστρεντερίτιδα από νοροϊό χαρακτηρίζεται από οξεία έναρξη εμέτων, (χαρακτηριστικά ρουκετοειδείς εμέτους), υδαρή διάρροια, κράμπες στην κοιλιακή χώρα, ναυτία και μερικές φορές πυρετό. Κάποιες φορές μπορεί να εκδηλωθούν συμπτώματα όπως κεφαλαλγία και αρθραλγίες. Οι ασθενείς αναρρώνουν συνήθως= χωρίς επιπλοκές, με εξαίρεση τα βρέφη, τους ηλικιωμένους και τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα που μπορεί να εμφανίσουν βαρύτερη κλινική εικόνα.

Οι νοροϊοί μεταδίδονται κατά κανόνα από άτομο σε άτομο, μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες ή αντικείμενα, με αερολύματα (aerosols), καθώς και μέσω κατανάλωσης μολυσμένου τροφίμου ή νερού.

Η περίοδος επώασης του νοροϊού είναι 12-48 ώρες. Οι ασθενείς μεταδίδουν τον ιό κυρίως όσο έχουν συμπτώματα, αλλά πιθανόν και πριν αυτά εκδηλωθούν, ενώ είναι μεταδοτικοί έως και 48 ώρες μετά την αποδρομή τους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο νοροϊός προκαλεί περίπου 1 στις 5 περιπτώσεις οξείας γαστρεντερίτιδας αποτελώντας την κύρια αιτία τους. Υπολογίζεται ότι ετησίως καταγράφονται 685 εκατομμύρια κρούσματα λοίμωξης από νοροϊό, ενώ τα καταγεγραμμένα κρούσματα που αφορούν σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών ανέρχονται στα 200 εκατομμύρια.

Αύξηση της συχνότητας εμφάνισης των λοιμώξεων από νοροϊό παρατηρείται συνήθως τους χειμερινούς μήνες.