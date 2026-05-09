Σέρρες: Ισόβια στον βασικό κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου ανήμερα Πρωτοχρονιάς του 2025 – Βαριές ποινές σε 3 συνεργούς

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

δικαστήριο
Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στον κύριο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 34χρονου, η οποία έλαβε χώρα την Πρωτοχρονιά του 2025 στις Σέρρες. Για την ίδια υπόθεση, το δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη 10 ετών σε τρεις ακόμη εμπλεκόμενους, ενώ ένας πέμπτος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος.

Το δικαστήριο απέρριψε όλα τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών στους καταδικασθέντες, ηλικίας 28 έως 31 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν εκ νέου στις φυλακές,  καθώς είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι από τον περυσινό Ιανουάριο.

Η ετυμηγορία, που εκδόθηκε χθες το βράδυ μετά από μια μακρά ακροαματική διαδικασία, προσδιόρισε τον βασικό κατηγορούμενο ως τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, κρίνοντας ότι αυτός κατάφερε τα θανατηφόρα πλήγματα στο θύμα με στρατιωτικό μαχαίρι.

Βαριές ποινές στους 3 συνεργούς

Οι υπόλοιποι τρεις καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία, καθώς, όπως έκρινε το δικαστήριο, συμμετείχαν στην επίθεση με χτυπήματα, ενώ ένας απ’ αυτούς πυροβόλησε στον αέρα με πιστόλι κρότου. Κατά περίπτωση, στους τρεις συγκεκριμένους επιβλήθηκαν και ποινές για πλημμεληματικές πράξεις, όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, συμπλοκή, άσκοποι πυροβολισμοί και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

 

 

 

