Λένα Ζευγαρά: «Εύχομαι στο μέλλον να μου γίνει πρόταση γάμου, είμαι υπέρ της οικογένειας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Lifestyle

Λένα Ζευγαρά
Φωτογραφία: Instagram/lena_zevgara
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με αφορμή το νέο της τραγούδι, «Μαύρα Φεγγάρια», και την έναρξη των νυχτερινών της εμφανίσεων δίπλα στον Γιώργο Λιβάνη, η Λένα Ζευγαρά παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο “S” των Παραπολιτικών και μίλησε μεταξύ άλλων για την προσωπική της ζωή,

Πώς είστε στην προσωπική σας ζωή;

∆εν ξέρω να σου πω, γιατί τη συγκεκριμένη περίοδο δεν έχω καθόλου χρόνο για τον εαυτό µου.

Σας έχουν κάνει ποτέ πρόταση γάμου;

Ναι, πριν από κάποια χρόνια, αλλά όχι πραγµατική πρόταση. Ήταν καθαρά για πλάκα. Εύχοµαι κάποια στιγµή στο µέλλον να µου γίνει από τον κατάλληλο για µένα άνθρωπο, γιατί είµαι υπέρ του γάµου και της οικογένειας.

Σας έχει συμβεί κάποιο απρόοπτο πάνω στην πίστα;

Ναι, φυσικά, αρκετά απρόοπτα. Σε ποιον τραγουδιστή δεν έχει συμβεί; Αυτό που µου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι ότι µου έσπασε ένα φερμουάρ την ώρα του live, φώναξα τον στυλίστα µου από το μικρόφωνο να ανέβει να µε βοηθήσει και εκείνος µε κλωστή και βελόνα µε έραβε πάνω στην πίστα.

Έχετε κάποιο αγαπημένο μέρος για διακοπές; Κάποιο ησυχαστήριο;

∆εν έχω κάποιο συγκεκριμένο μέρος που προτιμώ. Για µένα οι διακοπές δεν έχουν να κάνουν µε τον προορισμό, αλλά µε τα άτοµα που σε συνοδεύουν. Αν και λατρεύω τα ταξίδια και ένας από τους στόχους µου είναι να επισκεφθώ όσο περισσότερα µέρη µπορώ εντός και εκτός Ελλάδας. Ησυχαστήριο για µένα είναι το χωριό όπου µεγάλωσα.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτισμός: Αντικαταθλιπτικά και άλλα κοινά φάρμακα στην εγκυμοσύνη αυξάνουν τον κίνδυνο

6 συνήθειες των super-agers που κρατούν μυαλό και σώμα νέα μετά τα 60

Embedded Finance: Η νέα τάση, οι προκλήσεις και οι παράγοντες επιτυχίας – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι εξετάζεται

Τέσσερις τρόποι για να αναβαθμίσετε την αλληλεπίδραση στο YouTube Live

Ένας «αποκεφαλισμένος» αστεροειδής διαμόρφωσε τη Σελήνη – Νέα μελέτη
περισσότερα
06:31 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Σωτήρης Τσαφούλιας: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιάννη Σμαραγδή και την ταινία «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας θα είναι ο επόμενος καλεσμένος της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη ...
04:50 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Κώστας Καζάκας: «Για το “ατύχημα” ευθύνεται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου – 30 χρόνια μετά διόρθωσε το “λάθος” της»

Ο Κώστας Καζάκας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στην Κύπρο, όπου τελικά έζησε και έ...
03:53 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Νικολέττα Ράλλη: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με αγαπημένα της πρόσωπα – Στο πλευρό της ο πρώην σύντροφός της, Μιχάλης Ανδρούτσος

Τα 43α γενέθλιά της γιόρτασε η Νικολέττα Ράλλη σε βραδινή έξοδο, έχοντας στο πλευρό της αγαπημ...
02:00 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Μαρία Κανελλοπούλου: «Το πένθος σου μαθαίνει ότι η ζωή είναι πιο δυνατή από τον θάνατο, με ένα βαθύ τραύμα πάντα»

Η Μαρία Κανελλοπούλου μίλησε για τα παιδικά χρόνια της, τη φυγή της οικογένειάς της από το χωρ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media