Λένα Ζευγαρά: Πολλές φορές έχει ξεπεράσει τα όρια θαμώνας, αλλά το αντιμετωπίζω με χαμόγελο

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Η Λένα Ζευγαρά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με την Ναταλία Γερμανού, και μίλησε μεταξύ άλλων, για το ενδεχόμενο να αλλάξει η ώρα διασκέδασης στην Ελλάδα, τη συμπεριφορά των θαμώνων στα νυχτερινά μαγαζιά, αλλά και τη συνεργασία που είχε με τον Βασίλη Καρρά.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να αλλάξει η ώρα διασκέδασης στην Ελλάδα, σημείωσε: «Μ’ αρέσει πάρα πολύ να ξέρεις. Αν ποτέ γίνει αυτή η στροφή… θα είμαι από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές της. Είναι θέμα συνήθειας. Νομίζω ότι όποιος κάνει την αρχή… οι πρωτοπόροι είναι αυτοί που συζητιούνται, αλλά στο τέλος τους μιμούνται. Θέλει όμως πολλά κότσια για να το κάνεις… Δεν το αγαπάω το ξενύχτι», είπε με αφορμή τη δήλωση του Μίλτου Πασχαλίδη.

Μιλώντας για τη συμπεριφορά του κοινού, τόνισε: «Πολλές φορές έχει ξεπεράσει τα όρια θαμώνας, αλλά το αντιμετωπίζω με χαμόγελο. Ο κάθε άνθρωπος εκφράζει την αγάπη του με διαφορετικό τρόπο. Κάποιες φορές είναι υπερβολικός… Πάλι το εκλαμβάνω ως αγάπη, οπότε δεν μπορώ να το παρεξηγήσω, γιατί θα ήμουν αχάριστη αν το παρεξηγούσα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Βασίλης Καρράς, λέγοντας: «Ήταν ένας άνθρωπος που στα πρώτα μου βήματα ήταν εκεί να με στηρίξει… Δεν μου ζήτησε ποτέ κάτι. Μου είπε: “Όταν θα φτάσεις εκεί ψηλά, θέλω να έρθω από κάτω και να μου ανοίξεις ένα μπουκάλι ουίσκι και να τραγουδήσουμε μαζί ένα τραγούδι”».

Τέλος, αποκάλυψε πως ετοιμάζει νέο υλικό: «Έρχεται και ένα νέο τραγούδι που θα είναι στον δίσκο μου, σε στίχους του Βασίλη Καρρά… και θα λέγεται “Κορμί ενοικιαζόμενο”».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

