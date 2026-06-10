Σοκ στον Ωρωπό: 32χρονος κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε τα βίντεο στα social media – «Κοιτάξτε την πώς κλαίει»

Νέα συγκλονιστική υπόθεση έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνιστή έναν 32χρονο στον Ωρωπό ο οποίος κατηγορείται ότι κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του, βιντεοσκοπούσε τις ειδεχθείς πράξεις του και ανέβασε το υλικό στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τον Alpha, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες, η οποία έγινε μπροστά μάλιστα στα μάτια του 8χρονου γιου της. Το σώμα της ήταν γεμάτο με καψίματα και τραύματα από μαχαίρι, αποτέλεσμα επιθέσεων που είχε δεχτεί από τον σύζυγό της το προηγούμενο διάστημα.

Την Τρίτη λοιπόν υπήρξε ένας ακόμα ξυλοδαρμός από τον μεθυσμένο 32χρονο, τον οποίο κάποια στιγμή τον πήρε ο ύπνος. Τότε, μην αντέχοντας άλλο, η γυναίκα άφησε το παιδί της και έφυγε από την οικία της. Ο 32χρονος όταν συνήλθε, ξεκίνησε να την αναζητεί.

Η γυναίκα μετέβη σε Αστυνομικό Τμήμα, τον κατήγγειλε με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σπίτι και να αναζητούν το κινητό του άντρα, με τον 8χρονο να μαρτυρά ότι το είχε πετάξει στη θάλασσα.

Μέσα στο κινητό υπάρχουν βίντεο εκ των οποίων κάποια εξ αυτών είχαν ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα στον τελευταίο ξυλοδαρμό 0 32χρονος έλεγε: «κοιτάξτε την να δείτε πως κλαίει».

Τώρα οι αστυνομικοί ερευνούν εάν έχει διαρρεύσει στα social media.