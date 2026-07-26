Θεσσαλονίκη: Μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά στην Πυλαία – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο, επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

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Και δεύτερο μήνυμα από το 112 εστάλη για την φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε χαμηλή βλάστηση νότια της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κοντά στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλούνται.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 16:50 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν. Αυτή την ώρα, μάχη με τις φλόγες δίνουν 72 πυροσβέστες, με 20 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Δύο μηνύματα από το 112

Λόγω της φωτιάς εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και το δεύτερο για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο Πυλαίας.

«Ενεργοποίηση. Πυρκαγιά στην περιοχή Πυλαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Πυλαία της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 26, 2026

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