Θεσσαλονίκη: Μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά στην Πυλαία – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο, επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

Δεύτερο μήνυμα από το 112 εστάλη για φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου 2026, σε χαμηλή βλάστηση νότια της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη. Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους της περιοχής Μουσικό Σχολείο Πυλαίας να απομακρυνθούν προς την Πυλαία, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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φωτιά στην Πυλαία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε χαμηλή βλάστηση νότια της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιώντας άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
  • Εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο για ετοιμότητα και το δεύτερο για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο Πυλαίας, με οδηγία «Απομακρυνθείτε προς Πυλαία».
  • Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ ενεργοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο.

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Και δεύτερο μήνυμα από το 112 εστάλη για την φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε χαμηλή βλάστηση νότια της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην Πυλαία – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κοντά στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλούνται.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 16:50 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν. Αυτή την ώρα, μάχη με τις φλόγες δίνουν 72 πυροσβέστες, με 20 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

φωτιά στην Πυλαία

Δύο μηνύματα από το 112

Λόγω της φωτιάς εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και το δεύτερο για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο Πυλαίας.

«Ενεργοποίηση. Πυρκαγιά στην περιοχή Πυλαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

φωτιά στη θεσσαλονίκη

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