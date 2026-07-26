Σύρος: Την Τρίτη το «τελευταίο αντίο» στην 41χρονη διασώστρια – Την ίδια ημέρα απολογούνται ο 42χρονος και η σύζυγός του

Το τελευταίο αντίο στην 41χρονη Βάγγη θα πουν την Τρίτη (28/7) η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη Σύρο, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από την τραγική απώλειά της. Επισημαίνεται ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ έπεσε νεκρή έπειτα από τη μαχαιριά που δέχτηκε από τον 42χρονο, όταν εκείνη για άγνωστο ακόμα λόγο πήγε στο σπίτι όπου διέμενε ο δράστης και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως, με τους οικείους της να την αποχαιρετούν για τελευταία φορά. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η γραμμή άμυνας του 42χρονου: «Η γυναίκα μου είδε κάποιον να της επιτίθεται» – Δείτε βίντεο

Με χειροπέδες στα χέρια και ισχυρή αστυνομική παρουσία, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ο 42χρονος με την σύζυγό του, επέστρεψαν στον τόπο του εγκλήματος στη Σύρο, προκειμένου να γίνει αναπαράσταση του συμβάντος, στο σπίτι όπου έγινε το φονικό.

Η διαδικασία της αναπαράστασης διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Ο 42χρονος και η γυναίκα, δεν υπέπεσαν σε ουσιαστικές αντιφάσεις και επιμένουν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα. Ό,τι περιέγραψαν φαίνεται και στο οπτικό υλικό που έχουν στην διάθεση τους οι Αρχές.

Αμέσως μετά οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στον 42χρονο ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του, δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

“Την παρακολουθούσε αυτοκίνητο”

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο 42χρονος ισχυρίστηκε πως όταν η γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, είδε κάποιον να της επιτίθεται. Τότε, όπως είπε, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και επιτέθηκε στην 42χρονης.

Την ίδια στιγμή, η σύζυγος του 42χρονου είπε πως την ημέρα που συνέβησαν όλα είχε διαπιστώσει πως την παρακολουθούσε ένα αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τόσο το κινητό του 42χρονου όσο και τις συσκευές του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, από την πρώτη εξέταση στο κινητό του άντρα δεν προκύπτουν συνομιλίες μεταξύ του 42χρονου και του θύματος, καθώς ο αριθμός της γυναίκας δεν είναι καν αποθηκευμένος στις επαφές του.

«Θέλω πίσω το παιδί μου»

Η μητέρα της 42χρονης διασώστριας συντετριμμένη για τον χαμό του παιδιού της, μίλησε στο MEGA και την Λίνα Ιορδανίδου.

«Θέλω πίσω το παιδί μου. Τι να πω, όλα αυτά που ακούω δεν τα πιστεύω το παιδί μου, δεν είναι έτσι. Το παιδί μου είναι καλός άνθρωπος, ήτανε το καλύτερο, βοηθάει τον κόσμο, τρέχει από κει δεν ξέρω καν τι έγινε και ήταν η κακή ώρα δεν ξέρω δε ξέρω, δε ξέρω».

Στο βίντεο που έχουν στη διάθεση τους, οι αστυνομικοί αναγνωρίζουν την 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ με καλυμμένα χαρακτηριστικά, γάντια και ένα μαχαίρι στο χέρι, να χτυπάει το κουδούνι έξω από το σπίτι του ζευγαριού.

Την πόρτα άνοιξε η σύζυγος του 42χρονου, η οποία φέρεται να δέχθηκε επίθεση με το μαχαίρι και να τραυματίστηκε ελαφρά. Τότε ο 42χρονος, άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και τραυμάτισε πισώπλατα το θύμα.

Στη συνέχεια, η συμπλοκή μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου ο 42χρονος εκτόξευσε διάφορα αντικείμενα κατά της γυναίκας, η οποία λίγα μέτρα πιο κάτω κατέρρευσε.

Διάρρηξη πριν από έναν μήνα

Ο πρώην σύζυγός της, ανέφερε στο MEGA ότι δύο ώρες πριν το περιστατικό, η διασώστρια πήγε τον γιο τους στην αδελφή του.

«Από ό,τι μου είπε ο γιος μου, 3 η ώρα παίρνει τον γιο μου, τον πάει στην αδερφή μου που ήθελε να είναι στα ξαδέρφια του και του εξηγεί ‘σε αφήνω και θα έρθω σε λίγο να σε πάρω’».

Γειτόνισσα του ζευγαριού, υποστηρίζει ότι πριν από ένα μήνα άγνωστοι είχαν μπει στο σπίτι του δράστη.

«Πριν κανένα μήνα του είχανε σπάσει όλο το σπίτι. μας είχε πει που περνούσε από εδώ, μας έλεγε ‘βάλτε τα κλειδιά μέσα, μην αφήνετε τα κλειδιά, γιατί δεν είναι ο κόσμος όπως πρώτα’. Του ‘χάνε μπει μέσα και είχαν σπάσει το σπίτι. Και μετά είπε ότι έβαλε τις κάμερες».

Οι Αρχές αναζητούν κρίσιμες λεπτομέρειες και απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ την Τρίτη, φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην 42χρονη στον τόπο καταγωγής της την Σύρο.