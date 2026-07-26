«Μαφία της Κρήτης»: Αποκαλυπτικοί διάλογοι μελών της οργάνωσης – «Να είσαι καλό παιδί, γιατί θα φας ξύλο»

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Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την «μαφία» της Κρήτης και τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία και πλέον βρίσκεται υπό τον έλεγχο της δικαιοσύνης.

Οι διάλογοι μεταξύ των μελών του κυκλώματος από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που εμπεριέχονται στη δικογραφία, είναι αποκαλυπτικοί. Σε έναν από αυτούς εμφανίζεται εμπλεκόμενος αστυνομικός να συνομιλεί με άλλα μέλη της «Μαφίας», αλλά και τον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι παρείχαν κάλυψη και εμπιστευτικές πληροφορίες στο κύκλωμα έναντι ανταλλαγμάτων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας εξ αυτών φέρεται να διακινούσε ο ίδιος ναρκωτικά, ενώ άλλοι είχαν αναθέσει σε μέλη της οργάνωσης ακόμη και ξυλοδαρμούς πολιτών για προσωπικές τους υποθέσεις.

«Βασίζομαι πάνω σου…»

Είναι Ιούνιος του 2025. Ο φερόμενος ως αρχηγός της «Μαφίας» μιλά στο τηλέφωνο με εν ενεργεία αξιωματικό της αστυνομίας στα Χανιά με θέμα τον εκβιασμό εργολάβου που έχει αναλάβει την κατασκευή αντλιοστασίου στον Σταυρό Ακρωτηρίου. Το ζητούμενο από τον αστυνομικό είναι να κάνει «τα στραβά μάτια» με σκοπό οι «μπράβοι» του… «αφεντικού» να εκβιάσουν ανενόχλητοι τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο με.. ανάλογο οικονομικό αντίτιμο.

Αστυνομικός: Έλα ρε

ΑΜ: Έχω βρει τον μπελά μου

Αστυνομικός: Τι έπαθες

ΑΜ: Ίντα να πάθω με αυτόν τον καραγκιόζη. Αύριο θα σε πάρει και επειδή αύριο θα έρθουν κάποιοι εκεί θα πάρω και τα δικά μου τα παιδιά, τους φουσκωτούς μου και θα πάω προς τα εκεί.

Αστυνομικός: Χμ

ΑΜ: Κοίταξε οι δικοί σου να είναι ήρεμα, να κάνουμε εκεί μία αυτή λίγο λίγο, έτσι να, πως, μπορώ να το αποσύρω λίγο λίγο να μην γίνει κανένας σαματάς

Αστυνομικός: Ναι έτσι μου έχει πει κι εμένα αύριο τελειώνει

ΑΜ: Ναι μου είπε δηλαδή

Αστυνομικός: Αύριο ρίχνει τα μπετά και μετά θα πάει να βάλει τα μηχανήματα και τέλος

ΑΜ: Οπότε αύριο που θα πάω θα είμαι εγώ εκεί ρίξε σύρμα στους δικούς σου να μην έρθει κανείς και μου κάνει καμιά μαγκιά, κατάλαβες;

Αστυνομικός: Βασίζομαι πάνω σου

Αστυνομικός σε Δήμαρχο Χανίων: «Να είσαι καλό παιδί, να τρως όλο σου το φαΐ γιατί θα φας πολύ ξύλο»

Σοκάρει ο διάλογος του αξιωματικού της αστυνομίας Χανίων με τον φερόμενο ως «αρχηγό», για τον Δήμαρχο Χανίων…

Αστυνομικός: Τι κάνεις;

ΑΜ: Τι να κάνω, τσι γ@@@@@ χθες όλους, συγγνώμη κιόλας έτσι όπως κράζουμε αλλά με πήρε 30 τηλέφωνα ο δήμαρχος χεσμένος, του λέω μη διανοηθείς ούτε την αστυνομία του λέω να πάρεις τηλέφωνο

Αστυνομικός: Ναι εντάξει δεν έρχεται

ΑΜ: Ούτε την αστυνομία του λέω μη διανοηθείς να πάρεις τηλέφωνο θα είμαι εγώ εκεί. Του λέω μη διανοηθείς για μερικές μέρες δεν θα στείλεις άνθρωπο στη δουλειά

Αστυνομικός: Ναι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε για μερικές μέρες δεν κάνουν τίποτα

ΑΜ: Α σε πήρε

Αστυνομικός: Ναι με πήρε το βράδυ

ΑΜ: Ναι αφού το γ@@@@@ εγώ, το γ@@@@@, και πήγαν σήμερα το πρωί οι εργολάβοι και πήραν τα λάστιχα. Άκου τώρα ρε συ. Ρε φίλε τώρα εντάξει, δηλαδή από μόνος σου θα έπρεπε να πας να τον συλλάβεις εσύ τον δήμαρχο όχι εγώ.

Αστυνομικός: Ξέρεις τι του είπα; Του λέω να είσαι καλό παιδί να τρως όλο σου το φαΐ γιατί θα φας πολύ ξύλο

ΑΜ: Του το πες;

Αστυνομικός: Ναι

Οι τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης, αφορούν ακόμη δύο συλλήψεις, ενός ιατροδικαστή και τοξικολόγου. σύμφωνα με τις Αρχές, ανάμεσα στα μέλη της φέρονται να βρίσκονται ο ιατροδικαστής Χανίων και καθηγητής Τοξικολογίας. Οι δύο συνελήφθησαν με εντάλματα για κατ’ επάγγελμα δωροληψία και κατηγορούνται ότι «πουλούσαν» την επιστημονική τους ιδιότητα, εκδίδοντας ψευδείς και ατεκμηρίωτες γνωματεύσεις, σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις.