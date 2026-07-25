Μαφία της Κρήτης: Στο «μικροσκόπιο» περισσότερες από 60 αγοραπωλησίες ακινήτων – Τα νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, γνωστής ως «Μαφία της Κρήτης», καθώς εμπλέκονται ο ιατροδικαστής Χανίων, καθηγητής Τοξικολογίας, κληρικός και τρεις αστυνομικοί. Το κύκλωμα κατηγορείται για κατ’ επάγγελμα δωροληψία, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, απάτες με ακίνητα, παρεμβάσεις σε δημόσιες υποθέσεις και εκβιασμούς επαγγελματιών.

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Καταιγισμός αποκαλύψεων για τη δράση του κυκλώματος
Πηγή: Nea Kriti
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ιατροδικαστής Χανίων και καθηγητής Τοξικολογίας φέρονται να εμπλέκονται στη «Μαφία της Κρήτης», κατηγορούμενοι ότι «πουλούσαν» την επιστημονική τους ιδιότητα εκδίδοντας ψευδείς γνωματεύσεις.
  • Τρεις αστυνομικοί κατηγορούνται ότι παρείχαν κάλυψη και εμπιστευτικές πληροφορίες στο κύκλωμα, με έναν εξ αυτών να φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά και να αναθέτει ξυλοδαρμούς.
  • Στην υπόθεση εμπλέκεται και κληρικός, ο οποίος φέρεται να πούλησε εκκλησιαστική περιουσία και αγροτεμάχια της Μονής Αγίας Τριάδας σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες της αντικειμενικής τους αξίας.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, ανάμεσα στα μέλη της φέρονται να βρίσκονται ο ιατροδικαστής Χανίων και καθηγητής Τοξικολογίας. Οι δύο συνελήφθησαν με εντάλματα για κατ’ επάγγελμα δωροληψία και κατηγορούνται ότι «πουλούσαν» την επιστημονική τους ιδιότητα, εκδίδοντας ψευδείς και ατεκμηρίωτες γνωματεύσεις, σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις.

Νέα στοιχεία για τη «Μαφία» της Κρήτης: Αστυνομικοί, δημόσιοι υπάλληλοι και κληρικός ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης

«Η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη της πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την αποδεικτική βαρύτητα των εκθέσεων επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων», δήλωσε ο διευθυντής της Αστυνομίας Χανίων, Κανέλλος Νικολάου.

Η εμπλοκή αστυνομικών

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι παρείχαν κάλυψη και εμπιστευτικές πληροφορίες στο κύκλωμα έναντι ανταλλαγμάτων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας εξ αυτών φέρεται να διακινούσε ο ίδιος ναρκωτικά, ενώ άλλοι είχαν αναθέσει σε μέλη της οργάνωσης ακόμη και ξυλοδαρμούς πολιτών για προσωπικές τους υποθέσεις.

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«Κατηγορούνται συνολικά τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι μεταξύ άλλων κατά περίπτωση παρείχαν πληροφορίες και κάλυψη σε μέλη της οργάνωσης, ενώ επιπλέον είχαν αναθέσει σε μέλος της οργάνωσης τη διευθέτηση καθώς και τους ξυλοδαρμούς έτερων ατόμων για προσωπικές τους υποθέσεις», ανέφερε ο κ. Νικολάου.

Ναρκωτικά, όπλα και «μαύρο» χρήμα

Τα στοιχεία της έρευνας αποτυπώνουν, σύμφωνα με τις Αρχές, το εύρος της φερόμενης εγκληματικής δράσης. Μέσα από 357 αποδεδειγμένες αγοραπωλησίες ναρκωτικών, το κύκλωμα φέρεται να διοχέτευσε στην αγορά περισσότερα από 5,7 κιλά κοκαΐνης, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν τις 238.000 ευρώ.

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Παράλληλα, αποδίδονται στην οργάνωση 52 παράνομες συναλλαγές βαρέος οπλισμού και πυρομαχικών.

Παρεμβάσεις σε δημόσιες υποθέσεις

Η φερόμενη οργάνωση, σύμφωνα με την έρευνα, επιχειρούσε να επηρεάσει ακόμη και τις απευθείας αναθέσεις του Γενικού Νοσοκομείου για μίσθωση ακινήτων, υπόθεση για την οποία, έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη, στον πρώην διοικητή του ιδρύματος.

 

Απάτες με ακίνητα και η εμπλοκή κληρικού

Τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν δίσταζαν να εξαπατούν επενδυτές, διαθέτοντας καταπατημένες εκτάσεις με πλασματικούς τίτλους ιδιοκτησίας.

Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και κληρικός, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, προχώρησε στην πώληση εκκλησιαστικής περιουσίας και αγροτεμαχίων της Μονής Αγίας Τριάδας στον Αποκόρωνα Χανίων, σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες της αντικειμενικής τους αξίας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη νέα έρευνα για περισσότερες από 60 αγοραπωλησίες ακινήτων, που φέρεται να είχαν πραγματοποιηθεί επί θητείας του πρώην ηγουμένου.

Εκβιασμοί, «προστασία» και νοθεία διαγωνισμών

Η δράση του κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επεκτεινόταν και σε εκβιασμούς επαγγελματιών. Η οργάνωση φέρεται να παρείχε «προστασία» έναντι συγκεκριμένου αντιτίμου, ακόμη και σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου, ενώ κατηγορείται ότι παρενέβαινε και σε δημοτικούς διαγωνισμούς.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη δικογραφία, μέλη της εκβίαζαν επιχειρηματίες ώστε να αποσυρθούν από τη διαδικασία μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου, ενώ φέρονται να ξυλοκόπησαν και να απείλησαν πρώην πρόεδρο κοινότητας, όταν εκείνος αντέδρασε στην αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

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