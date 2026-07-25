Το τοξικό περιβάλλον που γνώρισε η Χριστίνα Τσάφου

Η δημοφιλής ηθοποιός Χριστίνα Τσάφου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον Ανδρέα Θεοδώρου, όπου μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για τις δύσκολες συνεργασίες που έχει συναντήσει στην καλλιτεχνική πορεία της.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι πρόσφατα βίωσε για πρώτη φορά ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον, εξηγώντας πως ανυπομονούσε να ολοκληρωθεί η σεζόν, ώστε να κλείσει αυτός ο κύκλος.

– “Έχετε νιώσει σφίξιμο στο στομάχι από τοξικότητα σε κάποια συνεργασία“;

-“Μια φορά μου έτυχε αυτό, πρόσφατα. Το αντιμετώπισα· υπήρχε τοξικότητα και έτυχαν οι συγκυρίες να μην δέσει καλά το γλυκό. Περίμενα πώς και πώς να τελειώσει η σεζόν -που, ευτυχώς δεν ήταν και μεγάλη- όσο πιο αναίμακτα γίνεται και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του”.

– “Θέτετε τα όριά σας”;

-“Δεν είμαι τόσο απόλυτη. Θέλω να περνάμε καλά στη δουλειά και δεν είμαι αυστηρή, είμαι πάντα με έναν καλό λόγο. Λειτουργώ πυροσβεστικά από νέα, δεν θέλω να ανάβω φωτιές. Τα όρια, βέβαια, δεν είναι πάντα ευδιάκριτα. Κάποιοι παρεξηγούν ίσως την τόση μου επιθυμία να πάνε όλα καλά. Δεν κάνω την αγία, αλλά θέλω το θετικό για όλους μας ώστε να πάει καλά η δουλειά. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να σε προσβάλουν και πάνω και πίσω από τη σκηνή· το αντιμετώπισα και δεν ήξερα τι να κάνω. Είπα, όμως, αυτά που ήθελα να πω”.