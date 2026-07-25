Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον σύντροφό της στην Καλλιθέα: «Ήθελε να σκοτώσει το παιδί μου» τα πρώτα λόγια της 37χρονης – ΒΙΝΤΕΟ

Μία 37χρονη έγκυος στην Καλλιθέα έχασε το έμβρυο που κυοφορούσε, ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της την Παρασκευή (24/7). Ο 28χρονος σύντροφός της αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της διακοπής κύησης, ενώ έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία.

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Κοινωνία

ξύλο - ενδοοικογενειακή βία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οργή και αποτροπιασμό προκάλεσε ο άγριος ξυλοδαρμός 37χρονης εγκύου από τον σύντροφό της στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να χάσει το έμβρυο που κυοφορούσε.
  • Σύμφωνα με την 37χρονη, ο σύντροφός της δεν ήθελε το παιδί και της ασκούσε έντονη πίεση για έκτρωση, ενώ τα πρώτα της λόγια στις Αρχές ήταν «Ήθελε να σκοτώσει το παιδί μου».
  • Ο 28χρονος σύντροφος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ έχει και βεβαρημένο ποινικό παρελθόν.

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Οργή και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η είδηση πως μία 37χρονη έγκυος έχασε το έμβρυο που κυοφορούσε, ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της στην Καλλιθέα, την Παρασκευή (24/7).

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Η γυναίκα, περιέγραψε στις Αρχές τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ALPHA, τα πρώτα λόγια που είπε στους αστυνομικούς ήταν πως ο σύντροφός της δεν ήθελε το παιδί και της ασκούσε έντονη πίεση να προχωρήσει σε έκτρωση.

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«Ήθελε να σκοτώσει το παιδί μου»

Στην πρώτη της κατάθεση, η γυναίκα περιέγραψε με ωμό τρόπο την επίθεση, λέγοντας: «Με χτυπούσε παντού, κυρίως όμως στην κοιλιά με το γόνατό του για να σκοτώσει το παιδί μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στις Αρχές. Τα χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα οδήγησαν τελικά στη διακοπή της κύησης.

Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 28χρονος

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε βαρύτατο κατηγορητήριο. Αντιμετωπίζει διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ οι κατηγορίες βαρύνονται με την επιβαρυντική διάταξη περί ενδοοικογενειακής βίας.

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Όπως προέκυψε, ο δράστης, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη βεβαρημένο ποινικό παρελθόν. Μάλιστα, το 2021 είχε συλληφθεί ξανά για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, εκείνη τη φορά σε βάρος του ίδιου του πατέρα του.

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