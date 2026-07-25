Φθιώτιδα: Μεθυσμένος άνδρας παρενόχλησε ανήλικες στο λιμάνι στις Ράχες – Κορίτσια έπεσαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν

Ένοχος κρίθηκε από το Αυτόφωρο ένας 30χρονος Ινδός, ο οποίος παρενόχλησε ανήλικα κορίτσια σε τέτοιο βαθμό, που κάποια εξ’ αυτών έπεσαν στο νερό για να γλιτώσουν. Το πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (24/7/26) στην Παραλία Ραχών, στη Φθώτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας lamiareport.gr, ο 30χρονος, μέλος πληρώματος πλοίου, είχε πάει για φαγητό με παρέα άλλων 3-4 ατόμων, στις Ράχες. Κάποια στιγμή ο 30χρονος ναυτικός, υπό την επήρεια μέθης, άφησε την παρέα του και είπε ότι θα επιστρέψει σε πέντε λεπτά.

Ωστόσο, φαίνεται πως έβαλε στο μάτι μία μεγάλη παρέα κοριτσιών, απολάμβαναν το όμορφο λιμανάκι. Ο μεθυσμένος Ινδός άρχισε να παρενοχλεί τις ανήλικες και να πιάνει τα γεννητικά του όργανα με αποτέλεσμα τα κοριτσάκια να αρχίσουν να απομακρύνονται. Κάποια στιγμή φτάνοντας στην άκρη από τον προβλήτα και ενώ ο 30χρονος επέμενε να τα ενοχλεί, 2-3 απ’ αυτά πήδησαν στο νερό για να γλιτώσουν.

Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο

Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή έφτασαν και οι γονείς κάποιων κοριτσιών που ειδοποίησαν τις Αρχές κι έτσι, ύστερα από λίγα λεπτά, ο Ινδός εντοπίστηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Στυλίδας και κατέληξε με χειροπέδες κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου υποστήριξε ότι δεν θυμόταν τίποτα από τις άσεμνες πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, που είχε επιδοθεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Ωστόσο, το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 23 μηνών, μέρος της οποίας θα εκτίσει και στη συνέχεια θα απελαθεί από τη χώρα.