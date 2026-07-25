Μακρόν για πυρκαγιές: «Η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι: ένας ενωμένος λαός, που στηρίζει ο ένας τον άλλον»

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε την ανοικοδόμηση και την παρουσία της Γαλλίας για όσο χρειαστεί μετά τις σφοδρές πυρκαγιές που πλήττουν το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ειδικά τη Ζιρόντ και τη Λαντ. Οι φλόγες απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό, με την κυβέρνηση να ζητά περιορισμό των μετακινήσεων και να επηρεάζονται τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο της πόλης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ο Μανουέλ Μακρόν
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι «Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί» μετά τις σφοδρές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία.
  • Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό.
  • Η κυβέρνηση ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μετακινήσεις στην περιοχή, ενώ τα δρομολόγια τρένων και λεωφορείων προς το αεροδρόμιο του Μπορντό έχουν επηρεαστεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί» διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, μετά τις σφοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις ημέρες τη Γαλλία, ιδίως το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στη Ζιρόντ και τη Λαντ.

Εικόνες βγαλμένες από την «κόλαση του Δάντη» στις φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία: Ενώθηκαν τα σύννεφα του καπνού από τις 2 πυρκαγιές

«Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι: ένας ενωμένος λαός, που στηρίζει ο ένας τον άλλον», εξήρε επίσης ο αρχηγός του κράτους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό.

Αναχώρησαν για την Ισπανία τα 2 Canadair της Ελλάδας που θα ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες στις δασικές πυρκαγιές

Η κυβέρνηση ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μετακινήσεις στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό αλλά τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί, ανέφερε στον ιστότοπό της.

 

Στιγμές «κόλασης» από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία: «Αν δεν φύγεις, η φωτιά θα σε κατασπαράξει» – Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ