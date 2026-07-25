Εικόνες βγαλμένες από την «κόλαση του Δάντη» στις φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία: Ενώθηκαν τα σύννεφα του καπνού από τις 2 πυρκαγιές

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Εικόνες βγαλμένες από την «κόλαση του Δάντη» στις φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία.

Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας (Aemet).

Σε ανάρτηση της Aemet στην πλατφόρμα X φαίνεται το άκρο του σύννεφου καπνού των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνεται με την κορυφή του νέφους από τις πυρκαγιές του Μπορντό.

🔥 El penacho de humo procedente de los incendios que han provocado la declaración de emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y provincia de Ávila alcanzaba el Mediterráneo a última hora de la tarde del jueves. 🛰️ Así se veía desde el Meteosat 3ª generación. https://t.co/2Ly2oeeiMW pic.twitter.com/cNHV51gJRz — AEMET (@AEMET_Esp) July 23, 2026

Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους

Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα.

Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Γαλλία: Στη μάχη το στρατιωτικό A400M

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί ζήτησε από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος A400M για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Ζιρόντ.

Το αεροσκάφος θα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα που επιτρέπει την ρίψη 20 τόνων επιβραδυντικού υλικού, το ισόποσο δύο αεροσκαφών Dash. Η χρησιμοποίησή του για την αντιμετώπιση πυρκαγιών είχε ορισθεί για το τέλος του Ιουλίου λόγω των τεχνικών διαδικασιών και των αναγκαίων δοκιμών, αλλά επισπεύδεται λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Πρωθυπουργός Ισπανίας: Προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές

Στην Μαδρίτη, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε «πολύπλοκη» την κατάσταση μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγείσες ζώνες της Κοινότητας της Μαδρίτης.

«Η προτεραιότητά μας, η σκέψη μας, ο στόχος μας αφορούν τις ζωές, να σωθούν ζωές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πέδρο Σάντσεθ εξηγώντας ότι η κατάσταση παραμένει πολύπλοκη διότι «οι θερμοκρασίες έχουν πέσει, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι».