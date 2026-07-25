Τραμπ: Kορυφαίος παίκτης στην ιστορία του NBA o Μάικλ Τζόρνταν – Ο Λε Μπρον ίσως είναι ρατσιστής ή απλά δεν με συμπαθεί

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Μία απλή ερώτηση γύρω από τη διαχρονική σύγκριση του Μάικλ Τζόρνταν με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, στάθηκε αφορμή για να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο η μακροχρόνια προσωπική και πολιτική αντιπαράθεση, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον σούπερ σταρ του NBA.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν αρκέστηκε να δηλώσει, ότι θεωρεί τον Μάικλ Τζόρνταν κορυφαίο παίκτη στην ιστορία του NBA. Προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ίσως είναι «ρατσιστής», ή απλώς δεν τον συμπαθεί.

I still think… Michael Jordan is the best basketball player ever ever.. thank you https://t.co/oRUSPGjoez pic.twitter.com/MRakz1QaoM — Eh, what’s up Doc  (@rabbitSZN2) July 25, 2026



Οι δηλώσεις έγιναν στον Λευκό Οίκο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι ο 41χρονος ΛεΜπρόν, θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia 76ers, επιστρέφοντας στην Ανατολική Περιφέρεια με στόχο ένα πέμπτο πρωτάθλημα.



Η μεταγραφή του στη Φιλαδέλφεια και η έναρξη της 24ης σεζόν του στο NBA, επιβεβαιώθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της λίγκας. Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών θα αγωνιστεί δίπλα στους Τζοέλ Εμπίντ, Ταϊρίς Μάξι και Τζέιλεν Μπράουν, συνθέτοντας ένα από τα πιο δυνατά ρόστερ του πρωταθλήματος.

«Επιλέγω τον Μάικλ Τζόρνταν χωρίς δεύτερη σκέψη»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ, κλήθηκε να απαντήσει στο διαχρονικό ερώτημα των φίλων του μπάσκετ: Μάικλ Τζόρνταν ή ΛεΜπρόν Τζέιμς; Ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών;

Η απάντησή του, όμως, δεν έμεινε μόνο στο αθλητικό κομμάτι.

«Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι φίλος μου. Παίζουμε μαζί γκολφ και είναι πραγματικά καλός άνθρωπος», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε:

«Νομίζω ότι ο ΛεΜπρόν είναι… ίσως είναι ρατσιστής ή ίσως απλώς να μη συμπαθεί τον Τραμπ. Δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσουν μόνο οι άνθρωποι που με συμπαθούν, γι’ αυτό και επιλέγω τον Μάικλ Τζόρνταν χωρίς δεύτερη σκέψη».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αναπαράχθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τον χαρακτηρισμό περί «ρατσισμού» να προκαλεί νέες αντιδράσεις και να μεταφέρει ξανά μια αθλητική συζήτηση στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

If LeBron wins a championship with Philly, are you putting him over Jordan? pic.twitter.com/nt7XMYkAYP — Basketball Ground (@BBallGround) July 24, 2026

Μία διαμάχη που κρατά χρόνια

Οι σχέσεις ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, βρίσκονται εδώ και χρόνια σε ένταση. Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας δεν έχει κρύψει ποτέ τις πολιτικές του απόψεις και έχει ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική στον Τραμπ.

Στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές στήριξε ανοιχτά τους υποψηφίους των Δημοκρατικών:

Τη Χίλαρι Κλίντον το 2016.

Τον Τζο Μπάιντεν το 2020.

Την Κάμαλα Χάρις το 2024.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια της αντιπαράθεσής τους σημειώθηκε το 2017, όταν ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τον Στεφ Κάρι και τους πρωταθλητές Golden State Warriors για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ύστερα από τη δημόσια άρνηση του Κάρι, να συμμετάσχει.

Ο ΛεΜπρόν είχε απαντήσει μέσω των κοινωνικών δικτύων, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «bum», όρος που αποδίδεται ως «άχρηστος» ή «παρείσακτος». Παράλληλα είχε τονίσει «πως η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, αποτελούσε μεγάλη τιμή μέχρι την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ».

Από τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στον Τζέιμς τόσο για τις πολιτικές του τοποθετήσεις όσο και για τις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Η διαρκής συζήτηση για τον GOAT

Πέρα από την πολιτική διάσταση, η σύγκριση ανάμεσα στον Μάικλ Τζόρνταν και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, εξακολουθεί να διχάζει τον κόσμο του μπάσκετ.

Ο Μάικλ Τζόρνταν, σήμερα 63 ετών, συνέδεσε το όνομά του με τη δυναστεία των Chicago Bulls, τη δεκαετία του 1990 και κατέκτησε:

Έξι πρωταθλήματα NBA.

Έξι βραβεία MVP τελικών.

Πέντε βραβεία MVP κανονικής περιόδου.

Δέκα τίτλους πρώτου σκόρερ.

Το αψεγάδιαστο 6/6 στους τελικούς, η επιρροή του στην παγκόσμια διάδοση του αθλήματος και η κυριαρχία του αποτελούν τα βασικά επιχειρήματα όσων τον θεωρούν τον κορυφαίο όλων των εποχών.

Από την άλλη, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, έχει δημιουργήσει μια καριέρα που ξεχωρίζει για τη διάρκειά της, τη σταθερότητα και την παραγωγικότητά της. Στο ενεργητικό του έχει:

Τέσσερα πρωταθλήματα NBA.

Τέσσερα βραβεία MVP τελικών.

Τέσσερα βραβεία MVP κανονικής περιόδου.

Την πρώτη θέση στην ιστορία του NBA σε συνολικούς πόντους και συμμετοχές.

Παράλληλα, έχει αναδειχθεί πρωταθλητής με τρεις διαφορετικές ομάδες: δύο φορές, με τους Miami Heat, μία με τους Cleveland Cavaliers και μία με τους Los Angeles Lakers.

Για πολλούς, ο Τζόρνταν συμβολίζει την απόλυτη κυριαρχία στους τελικούς, ενώ ο ΛεΜπρόν, αποτελεί το παράδειγμα της διάρκειας, της προσαρμοστικότητας και της σταθερότητας σε περισσότερες από δύο δεκαετίες.

JUST IN: 🇺🇸 President Trump says LeBron James is “racist” and Michael Jordan is the greatest of all time. pic.twitter.com/mvaLDupIlb — Remarks (@remarks) July 24, 2026

Το νέο κεφάλαιο στους 76ers

Η κουβέντα γύρω από τον κορυφαίο όλων των εποχών, αναζωπυρώθηκε και λόγω της απόφασης του ΛεΜπρόν, να συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia 76ers.

Μετά τις θητείες του στους Cleveland Cavaliers, Miami Heat και Los Angeles Lakers, επέλεξε τη Φιλαδέλφεια, για αυτό που ενδέχεται να αποτελέσει την τελευταία μεγάλη πρόκληση της καριέρας του.

Στόχος του είναι ξεκάθαρα η διεκδίκηση ενός ακόμη πρωταθλήματος.

«Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω ώστε οι Philadelphia 76ers να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκτενή ανακοίνωσή του.

Στα 41 του χρόνια, ο ΛεΜπρόν δεν αλλάζει απλώς ομάδα, αλλά επιχειρεί να γράψει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο σε μία ήδη ιστορική διαδρομή. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία του με τους 76ers αφορά διετές συμβόλαιο ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων, με οψιόν ανανέωσης για τη δεύτερη χρονιά.

Δεν έχει υπάρξει ακόμη απάντηση. Μέχρι στιγμής, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν έχει σχολιάσει δημόσια, τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Η στάση του αφήνει προς το παρόν τη συγκεκριμένη τοποθέτηση να κυριαρχεί στην επικαιρότητα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται σταδιακά εκεί όπου ο ίδιος έχει συνηθίσει να απαντά: μέσα στο παρκέ.

Η σύγκριση ανάμεσα στον ΛεΜπρόν και τον Μάικλ Τζόρνταν, δύσκολα θα πάψει να απασχολεί τον κόσμο του μπάσκετ, καθώς αφορά δύο διαφορετικές εποχές, δύο ξεχωριστά αγωνιστικά προφίλ και διαφορετικούς τρόπους κυριαρχίας.

Η παρέμβαση του Τραμπ, πάντως, δεν πρόσθεσε ένα ακόμη μπασκετικό επιχείρημα στη συζήτηση. Αντίθετα, έφερε ξανά στην επιφάνεια μία μακρόχρονη προσωπική και πολιτική αντιπαράθεση, η οποία φαίνεται πως θα συνεχίσει να συνοδεύει τον ΛεΜπρόν ακόμη και στα τελευταία χρόνια της σπουδαίας καριέρας του.