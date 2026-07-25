Θεσσαλονίκη: Μπαράζ διαρρήξεων σε σπίτια στη Θέρμη – Οι δράστες χτυπούν πρώτα τα κουδούνια

Σπείρα διαρρηκτών έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους της Θέρμης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας τουλάχιστον τρεις διαρρήξεις κατοικιών μέσα σε λίγες ημέρες, με την τελευταία να σημειώνεται το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία και ζητούν εντατικοποίηση των περιπολιών και αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη η δράση σπείρας διαρρηκτών, η οποία έχει βάλει στο στόχαστρο κατοικίες της περιοχής, πραγματοποιώντας τουλάχιστον τρεις διαρρήξεις.
  • Οι δράστες της σπείρας χτυπούν τα κουδούνια και, εάν διαπιστώσουν ότι στο σπίτι δεν βρίσκεται κανείς, μπουκάρουν. Κάτοικοι αναφέρουν ότι άτομα φωτογράφισαν σπίτια που στη συνέχεια έγιναν στόχος.
  • Οι αλλεπάλληλες διαρρήξεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους να ζητούν εντατικοποίηση των περιπολιών και αυξημένη αστυνόμευση.

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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη η δράση σπείρας διαρρηκτών, η οποία φέρεται να έχει βάλει στο στόχαστρο κατοικίες της περιοχής, πραγματοποιώντας τουλάχιστον τρεις διαρρήξεις, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Η τελευταία διάρρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr οι διαρρήκτες κινήθηκαν προς την πίσω πλευρά κατοικίας, σήκωσαν το παντζούρι και μπήκαν μέσα στο σπίτι, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο ThessPost.gr, οι δράστες της συγκεκριμένης σπείρας χτυπούν τα κουδούνια και, εάν διαπιστώσουν ότι στο σπίτι δεν βρίσκεται κανείς, μπουκάρουν.

Εικόνα από σπίτι που διέρρηξε η σπείρα
Πηγή: Thess Post

Οι αλλεπάλληλες διαρρήξεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους να ζητούν εντατικοποίηση των περιπολιών και αυξημένη αστυνόμευση, καθώς εκφράζουν φόβους ότι η εγκληματική δράση θα συνεχιστεί.

Σε άλλη φωτογραφία του ThessPost.gr απεικονίζονται τρία άτομα τα οποία σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, φωτογράφισαν το σπίτι το οποίο λίγες ώρες αργότερα μπήκε στο στόχαστρο των διαρρηκτών.

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