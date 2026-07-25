Άγρια επίθεση σε 19χρονο Νορβηγό στη Ρόδο – Τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν, έπειτα από διαπληκτισμό

Ένας 19χρονος Νορβηγός κατήγγειλε άγρια επίθεση και ληστεία από τέσσερις ομοεθνείς του στην οδό Ορφανίδου της Ρόδου, έπειτα από διαπληκτισμό σε μπαρ κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Οι δράστες φέρονται να τον ξυλοκόπησαν και να του αφαίρεσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα, ενώ η προανάκριση των αστυνομικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες μέχρι στιγμής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγρια επίθεση δέχθηκε 19χρονος Νορβηγός στη Ρόδο, στην οδό Ορφανίδου, από τέσσερις ομοεθνείς του, οι οποίοι φέρονται να τον ξυλοκόπησαν και να του αφαίρεσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.
  • Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της 23ης Ιουλίου 2026, αφότου ο νεαρός αποχώρησε από μπαρ μετά από λογομαχία της παρέας του με ομάδα αγνώστων Νορβηγών. Του επιτέθηκαν ξυλοκοπώντας τον και του άρπαξαν 230 ευρώ και σανδάλια.
  • Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν προανάκριση για την υπόθεση, εκτιμώντας ότι η ομοεθνικότητα των δραστών με το θύμα μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους.

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Μία ακόμη υπόθεση βίας καταγράφηκε στην περιοχή της οδού Ορφανίδου στη Ρόδο, στην «καρδιά» της νυχτερινής διασκέδασης, κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Θύμα είναι ένας 19χρονος υπήκοος Νορβηγίας, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από τέσσερις ομοεθνείς του, οι οποίοι φέρονται να τον ξυλοκόπησαν και να του αφαίρεσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ένορκη καταγγελία του, οι δράστες τον ακολούθησαν όταν αποχώρησε μόνος του από μπαρ της οδού Ορφανίδου, τα ξημερώματα της 23ης Ιουλίου 2026, και του επιτέθηκαν ενώ κατευθυνόταν πεζός προς την Ακτή Μιαούλη. Όπως ανέφερε, δέχθηκε κλωτσιές στα πόδια και γροθιές στο στομάχι, στον αριστερό ώμο, στα πλευρά και στη δεξιά παλάμη.

Μετά τον ξυλοδαρμό, οι τέσσερις δράστες φέρονται να του άρπαξαν 230 ευρώ από την τσέπη του, καθώς και ένα ζευγάρι καφέ σανδάλια, αξίας περίπου 30 ευρώ, πριν εξαφανιστούν.

Προηγήθηκε ένταση μέσα στο κατάστημα – Σε εξέλιξη η προανάκριση

Όπως κατέθεσε ο 19χρονος, όλα ξεκίνησαν λίγη ώρα νωρίτερα, όταν η παρέα του ενεπλάκη σε λογομαχία με ομάδα αγνώστων Νορβηγών μέσα στο κατάστημα όπου διασκέδαζαν. Προκειμένου να αποφύγει την περαιτέρω ένταση, αποφάσισε να αποχωρήσει μόνος του, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει την επίθεση που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα.

Ο νεαρός, ο οποίος διαμένει προσωρινά σε ξενοδοχείο της πόλης, προσήλθε στις αστυνομικές αρχές περίπου στις 14:40 της ίδιας ημέρας και υπέβαλε ένορκη καταγγελία για το περιστατικό.

Οι φερόμενοι ως δράστες παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το γεγονός ότι πρόκειται, κατά την καταγγελία, για ομοεθνείς του θύματος, εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην αναγνώριση και τον εντοπισμό τους.

Πηγή: δημοκρατική

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