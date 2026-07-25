Διακοπές στο Κρανίδι Αργολίδας κάνουν ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του, Χέιλι – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ομορφιές της Ελλάδας είναι ξακουστές στα πέρατα του κόσμου και πληθώρα τραγουδιστών και ηθοποιών παγκοσμίου φήμης, μαγνητίζονται από τις παραλίες μας, το καλό μας φαγητό και την απαράμιλλη φιλοξενία μας.

Την Ελλάδα επέλεξαν για ένα μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του, Χέιλι Μπίμπερ, με ζευγάρι να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο σούπερ σταρ και η γυναίκα του βρίσκονται στην περιοχή του Κρανιδίου Αργολίδας μαζί με τον μικρό γιο τους, Τζακ Μπλουζ, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης όπως δείχνει και βίντεο που ανέβασε στο social media ο δημοφιλής καλλιτέχνης.