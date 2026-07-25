Ελληνικοί Patriot: Αλλεπάλληλες αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων και «καμικάζι» drones στη Σαουδική Αραβία

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Σε τέσσερις αναχαιτίσεις, η μία αργά το απόγευμα, βαλλιστικών πυραύλων και «καμικάζι» drones προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Αργά το απόγευμα ο Νίκος Δένδιας επικοινώνησε με τον υπουργό Άμυνας του βασιλείου, Καλίντ Μπιν Σαλμάν.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τηλεφωνική επικοινωνία με αφορμή τις αλλεπάλληλες αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων και drones των Χούθι από την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) είχε ο Νίκος Δένδιας με τον υπουργό Άμυνας του Βασιλείου Καλίντ Μπιν Σαλμάν.

«Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας συνεργασίας, συζητήσαμε επίσης για τις τελευταίες προκλήσεις ασφαλείας και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σε μήνυμά του στο Χ.

Συνολικά 4 επιθέσεις, η μία στις 17.30, εξαπέλυσαν οι τρομοκράτες Χούθι της Υεμένης από το πρωί του Σαββάτου, στοχεύοντας το Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκεται η ΕΛΔΥΣΑ, η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, που έχει αναπτυχθεί με μία πυροβολαρχία Patriot.

Πρόκειται για 2 βαλλιστικούς πυραύλους και 2 «καμικάζι» drones που εκτόξευσαν οι Χούθι με στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.

Η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot, αντέδρασε ακαριαία δύο φορές στις 7.00 το πρωί, μία στις 11.10 και άλλη μία στις 5.30 το απόγευμα εξουδετερώνοντας τις απειλές.

Οι Χούθι ισχυρίζονται εξαπέλυσαν τις επιθέσεις ως αντίποινα για τα χτυπήματα της Σαουδικής Αραβίας προς δύο περιοχές της Υεμένης.

Η πολλαπλή σημερινή επιτυχία των Ελλήνων αντιαεροπόρων με ποσοστό αποτελεσματικότητας 100% δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προηγούμενων επιχειρησιακών εμπλοκών.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι η ελληνική δύναμη είχε κάνει επιτυχημένη χρήση του συστήματος Patriot και στις 16 Μαρτίου 2026 αναχαιτίζοντας 2 βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην αποστολή αυτή υπογραμμίζει τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας ως παρόχου ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.