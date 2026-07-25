LIVE UPDATE
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής – Επιχειρούν και 2 ελικόπτερα

ΚΚΕ: Να ανακληθεί εδώ και τώρα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία

Το ΚΚΕ αντέδρασε έντονα στις επιθέσεις των Χούθι που αντιμετώπισε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις και τους κινδύνους για το προσωπικό. Το κόμμα καλεί σε άμεση ανάκληση της πυροβολαρχίας και των Ενόπλων Δυνάμεων από ιμπεριαλιστικές αποστολές, καθώς και σε απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ και κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

patriot
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΚΚΕ αντέδρασε έντονα στις επιθέσεις των Χούθι στην ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ότι «επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής».
  • Το κόμμα του Περισσού καθιστά υπόλογες ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την αποστολή των Patriot, καθώς «ο ελληνικός λαός καλείται να χρυσοπληρώσει υπέρογκους πολεμικούς εξοπλισμούς».
  • Το ΚΚΕ καλεί τον λαό «να δυναμώσει την πάλη του για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία “Patriot”» από τη Σαουδική Αραβία. Επίσης, ζητά να «κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΚΚΕ για τις επιθέσεις των Χούθι που αντιμετώπισε η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία.

ΣΥΡΙΖΑ: Να επιστρέψουν οι ελληνικοί Patriot από τη Σαουδική Αραβία

Το κόμμα του Περισσού σε ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει ότι:

«Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι για να προστατεύσει διυλιστήρια στο Γιανμπού, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής του Κόλπου, τους μεγάλους κίνδυνους που προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά και τον κίνδυνο ζωής και θανάτου, στον οποίο είναι εκτεθειμένο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει σταλεί εκτός συνόρων».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο “όλος” ΣΥΡΙΖΑ, είναι υπόλογοι απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού, καθώς έχουν υπερψηφίσει την αποστολή των Patriot με το αντίστοιχο προσωπικό στη Σαουδική Αραβία.

Σαουδική Αραβία: Αλλεπάλληλες αναχαιτίσεις επιθέσεων των Χούθι από ελληνικούς Patriot 

Επιβεβαιώνεται, για μια ακόμη φορά, ότι ο ελληνικός λαός καλείται να χρυσοπληρώσει υπέρογκους πολεμικούς εξοπλισμούς που γίνονται με κριτήριο τη συμμετοχή της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και τη θωράκιση των συμμαχιών του κεφαλαίου, όπως η συμμαχία με το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας», προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Καλούμε τον λαό να δυναμώσει την πάλη του για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία “Patriot” με το προσωπικό που τη συνοδεύει από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψει το προσωπικό και τα μέσα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές, για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ.

Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι

Να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και πολεμικό στόχο αντιποίνων. Να δυναμώσει η αναμέτρηση με την επικίνδυνη πολιτική της πολεμικής εμπλοκής που αποτελεί συστατικό στοιχείο της “αντιλαϊκής σταθερότητας”, που φέρνει αστάθεια, ανασφάλεια και πολεμικές ανατιμήσεις μεγάλης ακρίβειας για τον λαό».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ