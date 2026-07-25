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Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ στην Καλαμαριά – Άρπαξαν 700 ευρώ υπό την απειλή μαχαιριού

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 25 Ιουλίου 2026 σε μίνι μάρκετ στην οδό Πόντου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Άγνωστος δράστης, υπό την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε 700 ευρώ από το ταμείο και διέφυγε, ενώ η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

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Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός
Πηγή: Pexels (φωτό αρχείου)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 25 Ιουλίου 2026 σε μίνι μάρκετ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με τον δράστη να αποσπά από το ταμείο το ποσό των 700 ευρώ.
  • Ο δράστης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στο κατάστημα και υπό την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό.
  • Ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

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Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε μίνι μάρκετ στην οδό Πόντου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα του Σαββάτου 25 Ιουλίου 2026, με τον δράστη να αποσπά χρηματικό ποσό και να διαφεύγει πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 24χρονου υπαλλήλου, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:20, όταν ένας άνδρας, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στο κατάστημα και υπό την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε από το ταμείο το ποσό των 700 ευρώ.

Αμέσως μετά τη ληστεία, ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ η Ελληνική Αστυνομία, έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Πηγή: R-Thess

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