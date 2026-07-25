Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ στην Καλαμαριά – Άρπαξαν 700 ευρώ υπό την απειλή μαχαιριού

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Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε μίνι μάρκετ στην οδό Πόντου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα του Σαββάτου 25 Ιουλίου 2026, με τον δράστη να αποσπά χρηματικό ποσό και να διαφεύγει πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 24χρονου υπαλλήλου, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:20, όταν ένας άνδρας, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στο κατάστημα και υπό την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε από το ταμείο το ποσό των 700 ευρώ.

Αμέσως μετά τη ληστεία, ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ η Ελληνική Αστυνομία, έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Πηγή: R-Thess