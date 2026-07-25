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Αθήνα: Παρίσταναν τους ερωτευμένους και «ρήμαζαν» καταστήματα εστίασης – Βίντεο από τη δράση της σπείρας

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Κοινωνία

σπείρα- καταστήματα εστίασης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συμμορία αποτελούμενη από τρία κορίτσια και δύο αγόρια συνελήφθη στην Αθήνα, αφού παρίσταναν τους ερωτευμένους για να διαπράττουν διαρρήξεις σε καταστήματα εστίασης.
  • Η συμμορία διέπραξε εννέα διαρρήξεις σε δέκα ημέρες, στοχεύοντας καταστήματα εστίασης σε περιοχές όπως το Σύνταγμα, το Κολωνάκι και τα Εξάρχεια, αφαιρώντας χρήματα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
  • Η δράση τους αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των πέντε νεαρών. Δύο από τα αγόρια κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι.

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Με τη «μέθοδο» των ερωτευμένων ζευγαριών, σε δέκα ημέρες είχαν διαπράξει εννέα διαρρήξεις σε καταστήματα εστίασης και ταχυφαγεία στο κέντρο της Αθήνας.

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Τρία κορίτσια και δύο νεαρά αγόρια τα οποία φέρεται να είχαν δημιουργήσει συμμορία, και δρούσαν μεταμεσονύκτιες ώρες, συνελήφθησαν από την αστυνομία, αφού είχαν καταφέρει να κλέψουν καταστήματα στις περιοχές του Συντάγματος, του Κολωνακίου, των Εξαρχείων και της Ομόνοιας, με στόχο κυρίως τα χρήματα από τις ταμειακές μηχανές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Βίντεο από τη δράση της συμμορίας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η μεθοδολογία τους ήταν συγκεκριμένη: όταν υπήρχε κόσμος γύρω από τα καταστήματα που είχαν βάλει στο στόχαστρο, εμφανίζονταν ως ζευγάρια ώστε να μην προκαλούν υποψίες. Όταν οι διερχόμενοι απομακρύνονταν, τα αγόρια προχωρούσαν στη διάρρηξη, ενώ τα κορίτσια είχαν ρόλο επιτήρησης.

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Όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό, οι δράστες παραβίαζαν με τα χέρια τα ρολά των καταστημάτων και εισέρχονταν στο εσωτερικό, από όπου αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμειακές μηχανές, αλλά και φορητούς υπολογιστές.

Η δράση τους αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τους εντόπισαν στην οδό Ζαλοκώστα, τη στιγμή που περιεργάζονταν ένα κατάστημα. Οι πέντε νεαροί κρίθηκαν ύποπτοι, προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος και από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους στις διαρρήξεις.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, δύο από τα αγόρια, τα οποία φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην ομάδα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα, ενώ οι τρεις συνεργοί τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

 

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