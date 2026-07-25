Αθήνα: Παρίσταναν τους ερωτευμένους και «ρήμαζαν» καταστήματα εστίασης – Βίντεο από τη δράση της σπείρας

Με τη «μέθοδο» των ερωτευμένων ζευγαριών, σε δέκα ημέρες είχαν διαπράξει εννέα διαρρήξεις σε καταστήματα εστίασης και ταχυφαγεία στο κέντρο της Αθήνας.

Τρία κορίτσια και δύο νεαρά αγόρια τα οποία φέρεται να είχαν δημιουργήσει συμμορία, και δρούσαν μεταμεσονύκτιες ώρες, συνελήφθησαν από την αστυνομία, αφού είχαν καταφέρει να κλέψουν καταστήματα στις περιοχές του Συντάγματος, του Κολωνακίου, των Εξαρχείων και της Ομόνοιας, με στόχο κυρίως τα χρήματα από τις ταμειακές μηχανές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Βίντεο από τη δράση της συμμορίας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η μεθοδολογία τους ήταν συγκεκριμένη: όταν υπήρχε κόσμος γύρω από τα καταστήματα που είχαν βάλει στο στόχαστρο, εμφανίζονταν ως ζευγάρια ώστε να μην προκαλούν υποψίες. Όταν οι διερχόμενοι απομακρύνονταν, τα αγόρια προχωρούσαν στη διάρρηξη, ενώ τα κορίτσια είχαν ρόλο επιτήρησης.

Όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό, οι δράστες παραβίαζαν με τα χέρια τα ρολά των καταστημάτων και εισέρχονταν στο εσωτερικό, από όπου αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμειακές μηχανές, αλλά και φορητούς υπολογιστές.