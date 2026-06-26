Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες με λεία άνω των 585.000 ευρώ – Πώς δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, δύο συλλήψεις

Εγκληματική ομάδα που είχε… ρημάξει τη Θεσσαλονίκη εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. Η λεία από τις διαρρήξεις ανέρχεται σε περισσότερα από 585.000 ευρώ. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν χτυπήσει κατοικίες στο κέντρο της πόλης, χρησιμοποιώντας ειδικά διαρρηκτικά εργαλεία και πλήθος κλειδιών για την παραβίαση κλειδαριών ασφαλείας, αφήνοντας πίσω τους ελάχιστα ίχνη.

Έπειτα από επισταμένη έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, κατάφεραν να βάλουν τέλος στην εγκληματική τους δράση, συλλαμβάνοντας επ’ αυτοφώρω δύο μέλη της ομάδας, με καταγωγή από τη Γεωργία, ηλικίας 36 και 24 ετών. Επιπλέον ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 39χρονου ομοεθνούς τους, ο οποίος αναζητείται, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τους συνεργούς τους.

Οι συλλήψεις

Οι δύο συλλήψεις έγιναν, χθες το πρωί, όταν ο 36χρονος εντοπίστηκε να έχει διαρρήξει διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αφαιρώντας κοσμήματα, ασημικά και νομίσματα, αξίας περίπου 55.000 ευρώ. Λίγο αργότερα συνελήφθη κι ο 24χρονος συνεργός του, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο του «τσιλιαδόρου», επιτηρώντας την είσοδο της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της σπείρας δρούσαν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, έχοντας αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., επέλεγαν κατοικίες με κλειδαριές ασφαλείας που γνώριζαν πώς να παραβιάζουν, παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ενοίκων για να βεβαιωθούν ότι απουσίαζαν και κατά τη διάρκεια της διάρρηξης υπήρχε πάντα άτομο έξω από το κτίριο για να ειδοποιεί σε περίπτωση κινδύνου.

Εκτός από την παραπάνω διάρρηξη, εξιχνιάστηκαν άλλες οκτώ σε σπίτια, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 531.360 ευρώ σε κοσμήματα, τιμαλφή και πολύτιμα αντικείμενα, όπως επίσης πάνω από 54.000 ευρώ σε μετρητά.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μεγάλο αριθμό διαρρηκτικών εργαλείων και εξειδικευμένο εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων 253 κλειδιά, επτά κλειδιά «πασπαρτού», μαγνητικό κλειδί διάνοιξης συρτών, 17 πλαστικές κάρτες παραβίασης θυρών, φορητό ασύρματο, ανιχνευτή διαμαντιών, καθώς και τρυπάνι, τροχό, βαριοπούλα και λοστό. Επιπλέον, βρέθηκαν επώνυμα είδη ένδυσης και αξεσουάρ, καθώς και χρηματικά ποσά σε ευρώ, λίρες Αγγλίας και δολάρια.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για τον εντοπισμό του τρίτου μέλους της ομάδας αλλά και των συνεργών τους.