Άγιος Δημήτριος: Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών για τον θάνατο του αστυνομικού – Στο μικροσκόπιο τα σημάδια σε πρόσωπο και λαιμό

Αν και όλα τα ως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο, οφείλεται σε παθολογικά αίτια, οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν προσεκτικά την υπόθεση, με αποτέλεσμα η υπόθεση να έχει αποκτήσει οσμή θρίλερ.

Ο 37χρονος αστυνομικός της υποδιεύθυνσης περιπολιών εντοπίστηκε μέσα στο υπηρεσιακό του αυτοκίνητο, στο ρέμα της Πικροδάφνης, σε απομονωμένο δρόμο. Το ΙΧ ήταν κλειδωμένο με το κλειδί να βρίσκεται στο εσωτερικό του, ενώ ο αστυνομικός ήταν νεκρός στη θέση του συνοδηγού.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή ο αστυνομικός ήταν νεκρός τουλάχιστον 10 – 12 ώρες πριν εντοπιστεί από τους συναδέλφους του.

Από την αρχική εξέταση του ιατροδικαστή, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό οίδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η ιατροδικαστική εξέταση αλλά και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Οι αρχές αφενός ερευνούν τις τελευταίες του κινήσεις και αφετέρου αναζητούν πιθανές απαντήσεις στο κινητό του. Τις κλήσεις, τα μηνύματα και τις τελευταίες επικοινωνίες του.

Τι προβληματίζει τις αρχές

Σύμφωνα με το Mega, αυτό που προβληματίζει τις αρχές είναι το γεγονός ότι το ΙΧ του ήταν κλειδωμένο, ότι ήταν το υπηρεσιακό όχημα, και το ότι βρίσκονταν στη θέση του συνοδηγού.

Παράλληλα, υπήρχαν πάνω του, στα χέρια αλλά και στον λαιμό του κάποιες αμυχές. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ (τζιν), από το οποίο είχε καταναλωθεί σημαντική ποσότητα.

Το κινητό του παρέμενε ενεργό. Αυτό βοήθησε επί της ουσίας τις αρχές να εντοπίσουν το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο αστυνομικός.

Ο 37χρονος ήταν και ημιεπαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε αρκετές ομάδες της νοτιοανατολικής Αττικής. Με αναρτήσεις στα social media οι πρώην συμπαίκτες του, εκφράζουν την οδύνη τους.

Σημειώνεται ότι η αστυνομία αναζητά και υλικό από τις κάμερες της περιοχής, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν ο αστυνομικός πήγε μόνος του και πάρκαρε στο συγκεκριμένο σημείο ή ήταν κάποιος άλλος μαζί του.

Τι κατέθεσε η σύντροφός του

Ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε ζωντανό, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, ήταν η σύντροφός του, επίσης αστυνομικός. Ήταν εκείνη που ενημέρωσε για την εξαφάνισή του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, ο 38χρονος δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ πριν χαθούν τα ίχνη του δεν είχε προηγηθεί κάποιος καβγάς μεταξύ τους.

Όπως υποστήριξε η γυναίκα στις αρχές, θεώρησε ότι ο 38χρονος είχε φύγει για την υπηρεσία του, καθώς λόγω της φύσης της δουλειάς του, συχνά απουσίαζε κατά τη διάρκεια της νύχτας και επέστρεφε στο σπίτι τους το επόμενο πρωί.

«Έχουμε σοκαριστεί όλοι» λέει ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας

Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας μιλώντας το πρωί της Τρίτης (11/8) στο MEGA δήλωσε:

«Είναι ένα περιστατικό το οποίο μας έχει σοκάρει όλους. Βρέθηκε αργά χθες το βράδυ, κοντά στα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, νεκρός σε ένα υπηρεσιακό όχημα και γίνονται διάφορα ερωτήματα. Ξεκίνησε αμέσως η έρευνα των αστυνομικών υπηρεσιών, μια έρευνα από διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες και από την Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος και από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για να εξαχθούν τα συμπεράσματα αυτής, αυτού, αυτού του θανάτου.

Το κρίσιμο είναι και η μακροσκοπική εξέταση του χώρου, δηλαδή αυτό που προβληματίζει ότι ήταν το αυτοκίνητο κλειδωμένο, το υπηρεσιακό όχημα, ότι καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Κάποιες εκδορές που βρέθηκαν πάνω στα χέρια και στον λαιμό. Η κατάσταση ενδεχομένως, θα εξεταστεί το πώς βρέθηκε, σε τι κατάσταση ήταν ο ρουχισμός του, τι είχε πάνω του, τι είχε μέσα στο αυτοκίνητο.

Αυτό όμως που είναι το πιο κρίσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ακόμα η έρευνα διενεργείται και είναι πολύ νωρίς να έχουμε συμπεράσματα, είναι η ιατροδικαστική εξέταση και οι τοξικολογικές εξετάσεις ιατροδικαστικής ή πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα αναδείξει το, τα αίτια του θανάτου, ο χρόνος θανάτου. Αν είναι από εγκληματική ενέργεια, αν είναι από παθολογικά αίτια, αν είναι από οτιδήποτε άλλο, θα φανεί.

Όπως επίσης και βέβαια οι επαφές οι τηλεφωνικές, το κινητό τηλέφωνο, γιατί από το στίγμα του κινητού ουσιαστικά βρέθηκε. Μετά από την κατάθεση που είχε κάνει η σύντροφός, η οποία έλεγε ότι για πολλές ώρες ήταν εξαφανισμένος και δεν απαντούσε και το έκανε σε ένα όμορο του Τμήματος Ασφαλείας του, της Ακροπόλεως. Είναι ακόμα νωρίς. Περιμένουμε πραγματικά είναι θλιβερό και να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς», είπε αρχικά.

Τι δήλωσε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης

Στο ίδιο μέσο μίλησε και ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης ο οποίος ανέφερε:

«Πρώτα πρέπει να αποκλειστεί εγκληματική ενέργεια ή κάποια ή αυτοχειρία. Άρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο πρέπει να λάβει χώρα από τον ιατροδικαστή με την αυτοψία, νεκροψία νεκροτομή. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα εάν πρόκειται για έναν βίαιο θάνατο ή για έναν φαρμακευτικό θάνατο ή αν αποτελεί ένα παθολογικό εντελώς αίτιο, δηλαδή μια αιτία η οποία δεν σχετίζεται με, ούτε με αυτοχειρία, αλλά ούτε και με εγκληματική ενέργεια. Όλα αυτά θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής, η οποία φυσικά πρέπει να γίνουν πρώτα ιστοπαθολογικές και τοξικολογικές, οι οποίες είναι και οι πιο κρίσιμες σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάσεις. Οι αμυχές μπορεί να είναι και εντελώς άσχετες με το περιστατικό. Αυτό θα φανεί από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης».

«Εξωτερικά φαίνεται ότι δεν είχε κάποιο, ούτε κάποια μαχαιριά, ούτε κάποιο πυροβολισμό, ας πούμε μια σφαίρα», προσέθεσε ο κ. Ρήγας.