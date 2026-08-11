ΗΠΑ: Μοντέλο του OnlyFans παραδέχθηκε ότι σκότωσε τον σύντροφό της – Θα μείνει μόλις δύο ακόμη χρόνια στη φυλακή

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Σε ανθρωποκτονία με τη χρήση φονικού όπλου δήλωσε ένοχη η πρώην δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans Κόρτνεϊ Κλένι, για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι του συντρόφου της, Κρίστιαν «Τόμπι» Ομπουμσέλι, το 2022 στο Μαϊάμι.

Η 30χρονη καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε έξι χρόνια φυλάκισης και πέντε χρόνια επιτήρησης, στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία. Ωστόσο, καθώς θα προσμετρηθούν τα περίπου τέσσερα χρόνια που έχει ήδη περάσει υπό κράτηση, αναμένεται να παραμείνει στη φυλακή για περίπου δύο ακόμη χρόνια.

Η Κλένι είχε αρχικά κατηγορηθεί για φόνο δευτέρου βαθμού και επρόκειτο να δικαστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τελικά αποδέχθηκε τη συμφωνία με τους εισαγγελείς και ανέλαβε την ευθύνη για τον θάνατο του 27χρονου.

Η μοιραία νύχτα στο πολυτελές διαμέρισμα του Μαϊάμι

Ο Κρίστιαν Ομπουμσέλι έχασε τη ζωή του στις 3 Απριλίου 2022, όταν η Κλένι τον τραυμάτισε θανάσιμα με κουζινομάχαιρο μέσα στο πολυτελές διαμέρισμα όπου ζούσαν στο Μαϊάμι.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η ίδια είχε πει στην αστυνομία ότι ήθελε να χωρίσει μαζί του και να τον διώξει από το σπίτι, αναφέρει το People.

Κατά την αρχική ανάκρισή της, η Κλένι ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι πέταξε το μαχαίρι προς τον Ομπουμσέλι από απόσταση περίπου τριών μέτρων.

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής κατέληξε ότι ο θάνατος ήταν ανθρωποκτονία και ότι το τραύμα, βάθους περίπου 7,6 εκατοστών, δεν ήταν συμβατό με την περιγραφή που είχε δώσει η ίδια για το πώς συνέβη το περιστατικό.

Τέσσερις μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2022, η Κλένι συνελήφθη σε κέντρο απεξάρτησης στη Χαβάη και κατηγορήθηκε για φόνο δευτέρου βαθμού.

Μια σχέση με επανειλημμένα περιστατικά βίας

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε και η ιδιαίτερα ταραχώδης σχέση του ζευγαριού.

Στη συμφωνία με την εισαγγελία, η σχέση τους περιγράφεται ως «εξαιρετικά θυελλώδης και συγκρουσιακή», με τις Αρχές να αναφέρουν πολυάριθμα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στα οποία είχαν εμπλακεί και οι δύο.

Οι δικηγόροι της Κλένι σχεδίαζαν, εάν η υπόθεση έφτανε σε δίκη, να παρουσιάσουν στοιχεία που, σύμφωνα με τους ίδιους, αποδείκνυαν ότι ο Ομπουμσέλι είχε ασκήσει βία εναντίον της.

Η οικογένεια του 27χρονου, από την άλλη πλευρά, υποστήριζε σταθερά ότι εκείνος ήταν το θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Η εισαγγελέας της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, Κάθριν Φερνάντες Ραντλ, δήλωσε ότι η Κλένι μαχαίρωσε τον σύντροφό της στο πλαίσιο ενός «μοτίβου κλιμακούμενης βίας εναντίον του».

«Η οικογένειά του άκουσε επιτέλους να αναλαμβάνει την ευθύνη»

Η συμφωνία επιτεύχθηκε, σύμφωνα με την εισαγγελία, έπειτα από διαβούλευση με την οικογένεια του Ομπουμσέλι και με τη συγκατάθεσή της.

«Με αυτή τη συμφωνία, η οικογένεια του Κρίστιαν Ομπουμσέλι άκουσε επιτέλους αυτό που ζητούσε εδώ και καιρό: την Κόρτνεϊ Κλένι να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τον θάνατό του», δήλωσε η εισαγγελέας.

Ο αδελφός του θύματος, Τζέφρι Ομπουμσέλι, είχε περιγράψει τον πόνο που εξακολουθεί να βιώνει η οικογένεια.

«Εξαιτίας αυτού, δεν θα μπορέσω να γεράσω μαζί με τον αδελφό μου», είχε δηλώσει. «Ακόμη και σήμερα, η οικογένεια πονά. Βρισκόμαστε σε βαθύ πένθος».

Πριν από τη δολοφονία, η Κόρτνεϊ Κλένι είχε αποκτήσει μεγάλη διαδικτυακή παρουσία ως μοντέλο του OnlyFans και influencer, συγκεντρώνοντας περίπου 1,7 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.