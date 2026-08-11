Κολομβία: Πάνω από 250 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Διασώστες σκάβουν με γυμνά χέρια για επιζώντες

Ο καταστροφικός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία έχει προκαλέσει τον θάνατο σε 254 ανθρώπους και τον τραυματισμό σε πάνω από 1.000, με τις διασωστικές ομάδες να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ανάμεσα στα ερείπια. Οι πόλεις Περέιρα και Κάλι καταγράφουν τον βαρύτερο απολογισμό νεκρών, ενώ η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα δυσχεραίνει το έργο των σωστικών συνεργείων.

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Διασώστες απομακρύνουν συντρίμμια στην Περέιρα της Κολομβίας, μία ημέρα μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Φωτογραφία: AP / Fernando Vergara
Διασώστες απομακρύνουν συντρίμμια στην Περέιρα της Κολομβίας, μία ημέρα μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Φωτογραφία: AP / Fernando Vergara
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε 254 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, ενώ περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.
  • Στη δυτική Κολομβία, οι ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο αναζητώντας παγιδευμένους, ενώ σε πολλά σημεία αναγκάζονται να απομακρύνουν τα χαλάσματα ακόμη και με τα γυμνά τους χέρια.
  • Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρες συνοικίες, με 101 νεκρούς στην Περέιρα και 95 στο Κάλι, ενώ σχεδόν 100 μετασεισμοί δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε 254 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, ενώ περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές από τις πληγείσες περιοχές.

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Στη δυτική Κολομβία, οι ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο μέσα σε τεράστιους σωρούς από τσιμέντο και παραμορφωμένα μέταλλα, αναζητώντας ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Συγγενείς παραμένουν για ώρες κοντά στα σημεία των καταρρεύσεων, περιμένοντας οποιαδήποτε ένδειξη ζωής από τους δικούς τους ανθρώπους.

Με γυμνά χέρια μέσα στα συντρίμμια

Στις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο, διασώστες εργάστηκαν όλη τη νύχτα, χρησιμοποιώντας γερανούς, εκσκαφείς και ειδικό εξοπλισμό. Σε πολλά σημεία, όμως, αναγκάζονται να απομακρύνουν τα χαλάσματα ακόμη και με τα γυμνά τους χέρια.

Τα συνεργεία κόβουν μεταλλικά δοκάρια, μεταφέρουν κουβάδες γεμάτους συντρίμμια και προσπαθούν να ανοίξουν περάσματα μέσα στα κατεστραμμένα κτίρια, ελπίζοντας να εντοπίσουν επιζώντες.

Η επιχείρηση δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο από τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα. Μέχρι το πρωί της Τρίτης είχαν καταγραφεί σχεδόν 100 μετασεισμοί, διατηρώντας σε επιφυλακή κατοίκους και σωστικά συνεργεία.

101 νεκροί στην Περέιρα, 95 στο Κάλι

Ο βαρύτερος απολογισμός καταγράφεται στην Περέιρα, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές έχουν χάσει τη ζωή τους 101 άνθρωποι.

Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, οι νεκροί ανέρχονται σε 95.

Ο σεισμός σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας και ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Κολομβία εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρες συνοικίες.

Πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και δομές υγείας είτε υπέστησαν σοβαρές ζημιές είτε ισοπεδώθηκαν ολοσχερώς.

Περίπου 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, OCHA, εκτιμά ότι περίπου 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει πλήρως, ενώ εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο όσο τα συνεργεία αποκτούν πρόσβαση σε σημεία όπου μέχρι τώρα ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν.

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