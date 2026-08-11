Κολομβία: Πάνω από 250 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Διασώστες σκάβουν με γυμνά χέρια για επιζώντες

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Σε 254 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, ενώ περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές από τις πληγείσες περιοχές.

Στη δυτική Κολομβία, οι ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο μέσα σε τεράστιους σωρούς από τσιμέντο και παραμορφωμένα μέταλλα, αναζητώντας ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Συγγενείς παραμένουν για ώρες κοντά στα σημεία των καταρρεύσεων, περιμένοντας οποιαδήποτε ένδειξη ζωής από τους δικούς τους ανθρώπους.

🇨🇴 Países que han ofrecido ayuda a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4. Los gobiernos de estos países expresaron solidaridad y ofrecieron asistencia (equipos de rescate, personal médico, ayuda humanitaria, logística u otra colaboración): • Estados Unidos

• México

•… pic.twitter.com/Y2tns7uThE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 10, 2026

Με γυμνά χέρια μέσα στα συντρίμμια

Στις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο, διασώστες εργάστηκαν όλη τη νύχτα, χρησιμοποιώντας γερανούς, εκσκαφείς και ειδικό εξοπλισμό. Σε πολλά σημεία, όμως, αναγκάζονται να απομακρύνουν τα χαλάσματα ακόμη και με τα γυμνά τους χέρια.

Τα συνεργεία κόβουν μεταλλικά δοκάρια, μεταφέρουν κουβάδες γεμάτους συντρίμμια και προσπαθούν να ανοίξουν περάσματα μέσα στα κατεστραμμένα κτίρια, ελπίζοντας να εντοπίσουν επιζώντες.

Η επιχείρηση δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο από τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα. Μέχρι το πρωί της Τρίτης είχαν καταγραφεί σχεδόν 100 μετασεισμοί, διατηρώντας σε επιφυλακή κατοίκους και σωστικά συνεργεία.

🥹🫶🏻~ ¡Continúan los rescates en Colombia! 🐶 A través de redes sociales se compartió el emotivo momento en el que rescatistas lograron poner a salvo a un lomito en Cali, Colombia. 🇨🇴 Bomberos y paramédicos continúan trabajando para rescatar a cualquier persona o animal que se… pic.twitter.com/mOOR3N2z5k — El Valle (@elvallemexico) August 11, 2026

101 νεκροί στην Περέιρα, 95 στο Κάλι

Ο βαρύτερος απολογισμός καταγράφεται στην Περέιρα, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές έχουν χάσει τη ζωή τους 101 άνθρωποι.

Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, οι νεκροί ανέρχονται σε 95.

Ο σεισμός σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας και ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Κολομβία εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρες συνοικίες.

Πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και δομές υγείας είτε υπέστησαν σοβαρές ζημιές είτε ισοπεδώθηκαν ολοσχερώς.

👨🏻‍🚒🙌🏻¡En Colombia si hay héroes! 🇨🇴📹Videos como este en que un grupo de Bomberos de Bogotá rescatan a un hombre de 35 años en Cali nos llenan de esperanza en medio de esta situación No dudemos en realizar donaciones a todos los grupos de rescate que trabajan por seguir… pic.twitter.com/NxbsgxLuyB — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) August 11, 2026

Περίπου 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, OCHA, εκτιμά ότι περίπου 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει πλήρως, ενώ εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο όσο τα συνεργεία αποκτούν πρόσβαση σε σημεία όπου μέχρι τώρα ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν.